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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 2 de septiembre de 2026

Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 2 de septiembre de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo 4864 este 2 de septiembre de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones.

Lotería del Valle resultados
Lotería del Valle
Foto: Lotería del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

La Lotería del Valle realizó un nuevo sorteo el miércoles 2 de septiembre de 2026. En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX, según los resultados entregados tras el sorteo.

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Resultados de los secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, la Lotería del Valle entregó varios premios secos durante el sorteo. Estos fueron algunos de los principales números favorecidos:

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Logo de la Lotería de Manizales sobre fondo blanco.
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Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 2 de septiembre de 2026

¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Las personas que tengan un billete de este sorteo deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos datos deben coincidir exactamente con los resultados oficiales para determinar si obtuvieron alguno de los premios.

La Lotería del Valle cuenta con canales oficiales en los que publica el listado completo de los números ganadores y la información relacionada con el proceso de verificación y cobro de premios.

Cabe recordar que esta lotería realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horas de la noche, por lo que se recomienda consultar siempre los resultados oficiales antes de realizar cualquier trámite relacionado con un posible premio.

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