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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Valle: premio mayor y secos del último sorteo hoy miércoles 26 de agosto de 2026

Lotería del Valle: premio mayor y secos del último sorteo hoy miércoles 26 de agosto de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo 4863 este 26 de agosto de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones.

Logo oficial de la Lotería del Valle sobre fondo blanco, con la palabra "Valle" escrita dentro de balotas de colores rojo, verde y amarillo.
Consulte aquí los números ganadores y el premio mayor de la Lotería del Valle
Foto: Lotería del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La Lotería del Valle realizó el miércoles 26 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, en el que estuvo en juego un premio mayor de $9.000 millones. En esta jornada, el número favorecido con el premio mayor fue el 9934, de la serie 261.

Premio mayor de la Lotería del Valle - 26 de agosto.png

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Resultados de los secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos. Estos fueron los principales resultados:

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Resultado de la Lotería de Manizales, último sorteo hoy miércoles 26 de agosto de 2026

¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Para comprobar si un billete resultó ganador, los jugadores deben revisar tanto el número como la serie y confirmar que ambos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo.

La Lotería del Valle publica el listado completo de resultados y cuenta con canales oficiales para que los participantes puedan verificar la información y consultar las condiciones relacionadas con el cobro de los premios.

Cabe recordar que la Lotería del Valle realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horas de la noche.

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La página oficial de la entidad también ofrece información institucional y los resultados de sus diferentes sorteos, por lo que se recomienda consultar allí los datos antes de realizar cualquier trámite relacionado con un premio.

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