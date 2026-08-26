En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carolina Soto
Reforma pensional
Sismos hoy
Incendios forestales
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / De La Espriella autoriza extradiciones de 5 cabecillas que hicieron parte de la paz total

De La Espriella autoriza extradiciones de 5 cabecillas que hicieron parte de la paz total

El mandatario aseguró que la política de paz será transformada por una política de seguridad.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - Juan Cano
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella firmó la extradición de cinco cabecillas de diferentes grupos que son solicitados por las autoridades en Estados Unidos, pero cuyos procesos estaban frenados ya que pertenecen a alguno de los grupos que hacen parte de la paz total.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

En la lista están el ‘Mocho Olmedo’, de las disidencias de las Farc. Alias ‘Araña’, de los Comandos de Frontera, y alias ‘Muñeca’, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Últimas noticias

Capturados.
Nación

Capturan a dos hombres señalados de avivar incendio en Dolores, Tolima

Juan Sebastián Betancourt, viceministro de Hacienda.
Nación

No es viable volver a la regla fiscal, pero estabilizaremos deuda: ViceHacienda

“La llamada paz total fracasó estruendosamente en su propósito porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos como los que hoy nos ocupan se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz”, dijo el presidente.

En la lista también aparecen Gabriel Yepes, conocido con el alias de ‘HH’ y quien es el jefe de los Comuneros del Sur. También alias ‘Pinocho’ de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Sin embargo, ellos dos no han sido capturados.

“Este Gobierno empieza a desmontar ese modelo de falsa paz y a reemplazarlo por una política de seguridad, legalidad y autoridad del Estado”, agregó De La Espriella.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abelardo De La Espriella

Extradición

Publicidad

Publicidad

Publicidad