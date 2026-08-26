De La Espriella autoriza extradiciones de 5 cabecillas que hicieron parte de la paz total

El presidente Abelardo De La Espriella firmó la extradición de cinco cabecillas de diferentes grupos que son solicitados por las autoridades en Estados Unidos, pero cuyos procesos estaban frenados ya que pertenecen a alguno de los grupos que hacen parte de la paz total.

En la lista están el ‘Mocho Olmedo’, de las disidencias de las Farc. Alias ‘Araña’, de los Comandos de Frontera, y alias ‘Muñeca’, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“La llamada paz total fracasó estruendosamente en su propósito porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos como los que hoy nos ocupan se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz”, dijo el presidente.

En la lista también aparecen Gabriel Yepes, conocido con el alias de ‘HH’ y quien es el jefe de los Comuneros del Sur. También alias ‘Pinocho’ de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Sin embargo, ellos dos no han sido capturados.



“Este Gobierno empieza a desmontar ese modelo de falsa paz y a reemplazarlo por una política de seguridad, legalidad y autoridad del Estado”, agregó De La Espriella.