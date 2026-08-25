Alertan que incendios forestales son provocados y fenómeno de El Niño alimenta las llamas

Las autoridades advirtieron que algunos de los incendios forestales que afectan al país y ya han consumido más de 20.000 hectáreas son provocados deliberadamente, en una situación de sequía por el fenómeno de El Niño que aumenta el riesgo de propagación de las llamas.

"Hay indicios de que algunos incendios forestales están siendo provocados deliberadamente y he ordenado actuar con toda la contundencia del Estado", indicó el presidente Abelardo De La Espriella, en su cuenta de X.

Según el mandatario, los reportes recibidos "señalan indicios técnicos compatibles con el posible uso de acelerantes y denuncias reiteradas de autoridades locales sobre hombres en motocicleta que estarían prendiendo fuego intencionalmente".

Los departamentos de Tolima, Huila y Caldas, en el centro del país, mantienen actualmente 12 focos activos y tres controlados, mientras que las autoridades lograron apagar 84 incendios, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.



Bomberos intentan controlar un incendio en Coello, Tolima AFP

"Una imprudencia puede iniciar un incendio y una estructura criminal puede provocarlo deliberadamente. Son fenómenos diferentes y todos deben enfrentarse", afirmó en redes sociales el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.

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El jefe de la cartera ambiental señaló que provocar intencionadamente un incendio en un bosque o utilizar el fuego para generar caos puede tener consecuencias penales bajo la legislación ambiental colombiana.

En Tolima, uno de los departamentos más afectados, el alcalde de Coello, Santiago Herrera, denunció una situación "crítica" por la aparición de nuevos focos mientras los organismos de emergencia intentan controlar los ya existentes.

"No tenemos claridad de quiénes están realizando estas quemas, pero tenemos evidencias de que posiblemente existan manos intentando generar estos incendios", afirmó Herrera.

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El alcalde explicó que algunos focos vuelven a activarse en lugares donde ya habían sido extinguidos y con "material combustible diferente al material del ambiente".

Escenario empeorado por El Niño

A este panorama se suman las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que pueden reducir las precipitaciones y elevar las temperaturas en distintas regiones del país.

La menor cantidad de lluvias y el aumento del calor favorecen la sequedad de la vegetación y provocan condiciones más propicias para que un fuego se inicie y se propague con mayor rapidez.

El ministro Arjona pidió diferenciar entre las condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego y las posibles acciones humanas que pueden estar detrás del origen de algunos incendios.

Incendios en Tolima. Foto cortesía.

La situación llevó a las autoridades regionales a declarar la calamidad pública en Tolima el pasado 13 de agosto, cuando se contabilizaban 38 incendios activos en 16 municipios.

Desde comienzos de mes, las llamas han afectado más de 20.000 hectáreas de vegetación, bosques, pastos y cultivos, según el balance de la Gobernación.

La emergencia ha tenido además un fuerte impacto en el sector agropecuario, con cultivos de plátano, café y aguacate destruidos y miles de hectáreas de pastos afectadas, lo que ha perjudicado estas actividades.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también denunció ante la Fiscalía la posible existencia de "manos criminales" detrás de algunas de las conflagraciones y entregó elementos para determinar si fueron provocadas deliberadamente.