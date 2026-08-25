Sismos hoy en Colombia: dos temblores sacudieron Chocó y uno a Antioquia

Volvió a temblar en Colombia durante la noche del lunes 24 y la madrugada de este martes 25 de agosto. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), se registraron movimientos telúricos en los departamentos de Chocó y Antioquia.

Los eventos reportados en Chocó tuvieron como referencia el municipio de Istmina, mientras que el más reciente en el país tuvo como epicentro de referencia a Dabeiba, Antioquia.

Sismo de 3,5 en Dabeiba, Antioquia

El movimiento telúrico más reciente reportado por el SGC ocurrió a las 4:28 a. m. de este martes 25 de agosto en jurisdicción de Dabeiba, Antioquia. El sismo tuvo una magnitud de 3,5 y una profundidad catalogada como superficial. El evento fue registrado bajo estado automático por el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con el reporte, los municipios más cercanos al epicentro fueron:



Dabeiba, Antioquia: 12 kilómetros.

Uramita, Antioquia: 13 kilómetros.

Frontino, Antioquia: 26 kilómetros.

Boletín del Servicio Geológico Colombiano sobre el temblor de magnitud 3.7 registrado en Dabeiba, Antioquia, el 25 de agosto de 2026. El reporte ubica el epicentro a 8 kilómetros del municipio y a una profundidad superficial menor a 30 km.

Por su carácter superficial y su cercanía con varios municipios, el movimiento pudo ser percibido en sectores del occidente antioqueño. Sin embargo, la información disponible en el reporte sísmico corresponde a las características técnicas del evento y no implica, por sí sola, que se hayan presentado afectaciones.

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Dos sismos de magnitud 3,1 en Chocó

Antes del movimiento registrado en Antioquia, el SGC había reportado dos sismos de magnitud 3,1 en Chocó, ambos con referencia al municipio de Istmina.

El más reciente de los dos ocurrió a las 12:49 a. m. del 25 de agosto. Tuvo una profundidad de 39 kilómetros y fue localizado en las coordenadas 4,44° de latitud y -76,72° de longitud. El epicentro se ubicó a 25 kilómetros de Sipí, Chocó, a 51 kilómetros de Trujillo y a 54 kilómetros de El Dovio, estos dos últimos municipios del Valle del Cauca.

Horas antes, a las 11:00 p. m. del lunes 24 de agosto, otro sismo de magnitud 3,1 había sido registrado en la misma zona de Chocó. Este segundo evento tuvo una profundidad de 44 kilómetros y sus coordenadas fueron 4,53° de latitud y -76,70° de longitud. El SGC ubicó el epicentro a 15 kilómetros de Sipí, 49 kilómetros de Nóvita y 52 kilómetros de El Dovio.

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Sismo de magnitud 5,5 sacudió Taiwán

La actividad sísmica también se reportó fuera de Colombia. Un sismo de magnitud 5,5 se registró en Hengchun, Taiwán, durante la madrugada del 25 de agosto. Según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a las 2:00 a. m., hora local, y tuvo como referencia las coordenadas 22,61° de latitud y 121,57° de longitud.

El evento fue catalogado como superficial y registrado bajo estado manual. Este movimiento telúrico corresponde a un fenómeno independiente de los sismos reportados en Colombia y se produjo a miles de kilómetros del territorio nacional.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia presenta una importante actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y a la interacción de diferentes placas tectónicas. Por esta razón, el SGC realiza un monitoreo permanente de los movimientos que ocurren en el territorio nacional.

La magnitud, profundidad, ubicación y distancia respecto de los centros poblados son algunos de los factores que permiten determinar las características de cada sismo y establecer dónde pudo haber sido percibido.

Ante un temblor, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y seguir las indicaciones oficiales de los organismos de emergencia.