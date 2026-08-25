EEUU revela motivos de deportación de Beto Coral y califica su solicitud de asilo de “fraudulenta”

El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló nuevos detalles sobre la deportación a Colombia de Beto Coral, activista identificado con el petrismo, y calificó su solicitud de asilo como un caso “fraudulento y frívolo” que, según Washington, contribuyó a congestionar el sistema migratorio estadounidense.

La explicación fue entregada por Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, a través de una extensa publicación en su cuenta de X. El funcionario presentó el caso de Coral como un ejemplo del supuesto abuso del sistema de asilo por parte de personas que, según las autoridades estadounidenses, no cumplirían con los requisitos para permanecer en el país.

¿Por qué deportaron a Beto Coral de Estados Unidos?

Según Landau, Coral había solicitado asilo argumentando que era víctima de la guerra y la impunidad en Colombia. Sin embargo, el funcionario señaló que durante la administración de Barack Obama recibió un permiso de trabajo que posteriormente fue renovado durante aproximadamente una década.

Durante ese periodo, según la versión del Departamento de Estado, Coral desarrolló una actividad política y pública en defensa del entonces presidente Gustavo Petro. Landau también recordó que Coral intentó llegar al Congreso de Colombia sin éxito y que realizó declaraciones contra un expresidente colombiano por las que posteriormente tuvo que retractarse.



El funcionario estadounidense también aseguró que Coral intentó emprender acciones legales contra el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Momento en que en Estados Unidos capturan a Beto Coral Foto: Captura de pantalla redes sociales

Las críticas de Beto Coral contra el Gobierno de Estados Unidos

Uno de los elementos centrales de la publicación de Landau fueron varias capturas de pantalla de mensajes publicados por Coral en redes sociales. El subsecretario destacó publicaciones en las que el activista denunciaba una supuesta persecución contra los inmigrantes en Estados Unidos y acusaba al Gobierno estadounidense de perseguir, torturar e incluso asesinar a migrantes.

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Entre los mensajes citados aparece uno en el que Coral se refiere a inmigrantes que, según sus palabras, estaban siendo “perseguidos, torturados y asesinados por el gobierno de los Estados Unidos”.

Landau también reprodujo otro mensaje en el que Coral cuestionaba a los colombianos que votaron por Abelardo De La Espriella en Estados Unidos y lo calificaba de “mafioso”.

Landau cuestionó la solicitud de asilo

Para el subsecretario de Estado, las declaraciones públicas de Coral contrastaban con su solicitud de protección migratoria en Estados Unidos. Landau sostuvo que, mientras Coral se presentaba como una persona perseguida políticamente, también había realizado fuertes acusaciones contra el Gobierno estadounidense.

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El funcionario utilizó el caso para defender las medidas adoptadas por la administración estadounidense frente a las solicitudes de asilo que considera fraudulentas o sin fundamento. La publicación de Landau concluye que Coral fue deportado a Colombia después de que las autoridades estadounidenses determinaran que su caso no justificaba su permanencia en el país.

La controversia se suma al debate migratorio en Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump ha endurecido las medidas contra la inmigración irregular y ha anunciado acciones para reducir lo que considera abusos del sistema de asilo.