En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Visa presidente Petro
Tiroteo en Míchigan
Cancelan concierto Kendrick Lamar

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Quintero se enfrentó a Christopher Landau y Bernie Moreno: se quedó sin visa y sería investigado

Quintero se enfrentó a Christopher Landau y Bernie Moreno: se quedó sin visa y sería investigado

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que enviará cartas donde evidenciaría actos de corrupción del precandidato del Pacto Histórico y su hermano.

Exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Foto: Blu Radio
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

Lluvia de críticas a Daniel Quintero Calle: el alcalde Federico Gutiérrez, enviará información respecto a los movimientos y recursos del precandidato del Pacto Histórico en medio de las discusiones que tuvo con Christopher Landau y Bernie Moreno, por retirarle la visa al presidente Gustavo Petro.

Luego de conocerse por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que a raíz de los hechos que se vivieron en una calle de New York, le retiraron la visa al presidente Gustavo Petro, el primero en salir a defenderlo fue el precandidato Daniel Quintero Calle.

En su cuenta en X, el ex alcalde de Medellín, aseguró que “Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi Presidente”, en solidaridad con el presidente, pero de inmediato tuvo respuesta del propio Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, respondió Daniel Quintero con un: “¡A la orden!”, lo que hace prever que también se quedará sin ingresar al país norteamericano.

Pero las críticas no pararon ahí contra el exalcalde Quintero Calle, el senador republicano Bernie Moreno, quien aseveró que con el retiro de la visa se podrá averiguar dónde han estado escondiendo su dinero.

En la discusión entró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que reveló que enviará dos cartas, una al subsecretario de Departamento de Estado y la otra al senador Republicano, donde según él evidenciará los presuntos actos de corrupción, no solo de Daniel, si no de su hermano Miguel Quintero Calle.

“Los hermanitos Quintero y sus socios que saquearon a Medellín deben responder muchos interrogantes a Estados Unidos”, dijo, además reveló que “sus viajes a Panamá y USA no son casuales. Tenemos información de sus posibles socios y testaferros. Uno de ellos vive actualmente en Miami”.

Publicidad

Por último, el alcalde Gutiérrez aseguró que sí ingresaron un dólar producto de actos de corrupción en Medellín, podrían ser pedidos en extradición.

Hay que recordar que, según información que conoció Blu Radio, Miguel Quintero Calle, hermano del precandidato del Pacto Histórico vive en Miami, hace varios meses.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Federico Gutiérrez

Estados Unidos

Visa americana

Daniel Quintero

Publicidad

Publicidad

Publicidad