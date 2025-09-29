Quintero se enfrentó a Christopher Landau y Bernie Moreno: se quedó sin visa y sería investigado

Lluvia de críticas a Daniel Quintero Calle: el alcalde Federico Gutiérrez, enviará información respecto a los movimientos y recursos del precandidato del Pacto Histórico en medio de las discusiones que tuvo con Christopher Landau y Bernie Moreno, por retirarle la visa al presidente Gustavo Petro.

Luego de conocerse por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que a raíz de los hechos que se vivieron en una calle de New York, le retiraron la visa al presidente Gustavo Petro, el primero en salir a defenderlo fue el precandidato Daniel Quintero Calle.

En su cuenta en X, el ex alcalde de Medellín, aseguró que “Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi Presidente”, en solidaridad con el presidente, pero de inmediato tuvo respuesta del propio Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, respondió Daniel Quintero con un: “¡A la orden!”, lo que hace prever que también se quedará sin ingresar al país norteamericano.

Pero las críticas no pararon ahí contra el exalcalde Quintero Calle, el senador republicano Bernie Moreno, quien aseveró que con el retiro de la visa se podrá averiguar dónde han estado escondiendo su dinero.





En la discusión entró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que reveló que enviará dos cartas, una al subsecretario de Departamento de Estado y la otra al senador Republicano, donde según él evidenciará los presuntos actos de corrupción, no solo de Daniel, si no de su hermano Miguel Quintero Calle.

Hola @berniemoreno cómo estás? Un abrazo. Totalmente de acuerdo contigo. Como bien sabes, esos tipos se robaron a Medellín. La visa se la quitarán no por provocador sino por corrupto. Y más importante aun es encontrar la plata que se robaron. Como bien lo has dicho.



“Los hermanitos Quintero y sus socios que saquearon a Medellín deben responder muchos interrogantes a Estados Unidos”, dijo, además reveló que “sus viajes a Panamá y USA no son casuales. Tenemos información de sus posibles socios y testaferros. Uno de ellos vive actualmente en Miami”.

Por último, el alcalde Gutiérrez aseguró que sí ingresaron un dólar producto de actos de corrupción en Medellín, podrían ser pedidos en extradición.

Un saludo Christopher @DeputySecState @StateDept 🇺🇸. Cómo estás? Me alegra saludarte. Me alegró verte en nuestra visita a Washington. Gracias por el fructífero encuentro.



Hay que recordar que, según información que conoció Blu Radio, Miguel Quintero Calle, hermano del precandidato del Pacto Histórico vive en Miami, hace varios meses.