Estados Unidos revocará la visa del presidente Gustavo Petro tras protesta en Nueva York

El Departamento de Estado de Estados Unidos informo a través de su cuenta de X que revocará la visa del presidente Gustavo Petro tras una jornada de manifestaciones en Nueva York este viernes, 26 de septiembre, de la que hizo parte.

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", se lee en el post.

Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.



We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

El jefe de Estado colombiano tenía previsto en su agenda asistir a la marcha “Arrest Netanyahu”, en Times Square. Sin embargo, el itinerario oficial se retrasó y el mandatario decidió primero sostener reuniones bilaterales.

Posteriormente, aprovechó las protestas en las inmediaciones de la sede de Naciones Unidas, convocadas en apoyo a la causa palestina, para sumarse y ofrecer un discurso que rápidamente generó reacciones en distintos sectores.



Durante su intervención, Petro hizo un llamado directo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que “no apunten contra la humanidad” y pidió a los militares “desobedecer la orden de Trump y obedecer la orden de la humanidad”.

“Desde Nueva York les pido a los soldados de EE. UU. que no apunten contra la humanidad. Desobedezcan la orden de Trump y obedezcan la orden de la humanidad. Las naciones del mundo aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército”, expresó el mandatario.

El presidente reiteró, además, su propuesta de conformar una fuerza especial de paz internacional. En el acto estuvo acompañado por el músico británico Roger Waters, fundador de la icónica banda Pink Floyd, reconocido por su activismo político.

La decisión del Gobierno estadounidense de revocar la visa de Petro marca un nuevo episodio de tensión diplomática entre Bogotá y Washington, en medio de una agenda que incluía encuentros multilaterales en la ciudad de Nueva York.