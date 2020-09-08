En su último balance como superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero presentó los principales hallazgos encontrados durante las intervenciones a varias EPS, asegurando que las presuntas irregularidades detectadas ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes.Uno de los casos expuestos fue el de SOS EPS. Según Quintero, la Superintendencia encontró un correo electrónico enviado por Mario Andrés Urán al entonces interventor de la entidad, en el que se solicitaba realizar una contratación por 180 mil millones de pesos con la empresa Papeles Aurora. El funcionario indicó que este hallazgo fue remitido a la Fiscalía General de la Nación y agregó que la Superintendencia identificó un patrón similar con otras empresas, entre ellas Efeso y GRI Services.Sobre esa misma EPS, el superintendente informó que antes de la intervención se identificó un crédito por 50.000 millones de pesos que, según explicó, fue garantizado con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), destinados a la atención de los pacientes. También señaló que el fideicomiso que respaldó esa operación quedó comprometido hasta el año 2041, aunque el crédito vencía en 2026. De acuerdo con Quintero, este hallazgo también fue trasladado a las autoridades y dio origen al inicio de un proceso de pérdida de habilitación.En relación con Famisanar EPS, el funcionario aseguró que las auditorías realizadas por la Superintendencia evidenciaron diferencias entre la información financiera reportada por la entidad y los resultados obtenidos por el organismo de control. Explicó que para 2021 la EPS reportó un patrimonio positivo de 141.000 millones de pesos y utilidades por 3.322 millones, mientras que la auditoría encontró un patrimonio negativo de 617.000 millones de pesos y pérdidas por 755 millones.Quintero agregó que las investigaciones también identificaron inconsistencias por más de 91.000 millones de pesos entre 2019 y 2021, presuntos desvíos de recursos en servicios domiciliarios por más de 569.000 millones de pesos y sobrecostos de hasta 170 % en algunos servicios de hospitalización en casa contratados con una IPS de Colsubsidio. Según indicó, estos hallazgos hicieron parte de los argumentos que sustentaron la intervención de la EPS.Durante su intervención, el superintendente también envió un mensaje al próximo Gobierno. Recomendó mantener una vigilancia permanente sobre las EPS y los prestadores de servicios, especialmente en los contratos por capitación, al señalar que ese modelo requiere un seguimiento constante para garantizar la atención a los usuarios y la entrega de medicamentos.Asimismo, al referirse al nombramiento de la ministra de Salud designada, Ana María Vesga, manifestó que espera que la prioridad de la nueva administración sea la atención de los pacientes y la garantía del derecho a la salud.Finalmente, Daniel Quintero reiteró que todos los hallazgos conocidos durante su administración fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes para que continúen las investigaciones y determinen las responsabilidades a que haya lugar.