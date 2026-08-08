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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En plena posesión presidencial fueron trasladados varios cabecillas de la cárcel de Itagüí

En plena posesión presidencial fueron trasladados varios cabecillas de la cárcel de Itagüí

Entre los transferidos está alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Orejas, alias El Indio y el exparamilitar Hernán Giraldo quienes fueron enviados a las cárceles en Medellín y Bogotá.

286794_BLU Radio. Cárcel La Paz de Itagüí / Foto: inpec.gov.co
BLU Radio. Cárcel La Paz de Itagüí / Foto: inpec.gov.co
Inpec
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo en Cali la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, a 410 kilómetros, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, eran trasladados varios cabecillas que participaron en el “Tarimazo”, evento realizado por el Gobierno del hoy expresidente Gustavo Petro a mediados de 2025 en Medellín.

Entre los criminales trasladados están alias 'Douglas', alias 'Carlos Pesebre', alias 'Orejas', alias 'El Indio' y el exparamilitar Hernán Giraldo, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hacia otros centros penitenciarios del país.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el traslado de estos reclusos.

“Hoy empezaron a ser trasladados cabecillas de las estructuras criminales que estaban recluidos en la cárcel de Itagüí. Se les acabó la fiesta a los criminales y yo solo espero que cada vez haya más contundencia contra el crimen y eso es lo que va a pasar”, señaló el alcalde Gutiérrez.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, señaló, a través de un trino en su cuenta de X, que fue informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.

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