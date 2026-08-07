En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Disidencias de las Farc lanzaron dron con explosivos contra unidad de Policía en Porce, Antioquia

Disidencias de las Farc lanzaron dron con explosivos contra unidad de Policía en Porce, Antioquia

El hecho no dejó heridos, pero fue considerado una provocación al nuevo Gobierno, por el mensaje que acompañó el video en el que difundieron el ataque.

Ataque de disidencias a unidad de Policía en Porce, Antioquia
Ataque de disidencias a unidad de Policía en Porce, Antioquia
Foto: captura de video
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció un ataque con un dron contra una unidad de Policía en el municipio de Porce, Antioquia. El hecho fue registrado en un video en el cual se ve un dron sobrevolando sobre un inmueble y luego explota.

El video tiene símbolos en letras alusivas al frente 36 de las Farc que lidera alias ‘Calarcá’.

Últimas noticias

Cárcel de Itaguí
Antioquia

Trasladan a 103 cabecillas de la cárcel de Itagüí: ‘Douglas’ y ‘Carlos Pesebre’, entre ellos

Clan del Golfo.jpg
Antioquia

Autoridades investigan triple homicidio en zona rural de Abejorral, Antioquia

Rendón aseguró que ningún militar resultó lesionado durante el ataque que se cometió a plena luz del día, según las imágenes.

El gobernador calificó el hecho como una “provocación al nuevo Gobierno” y señaló que las Fuerzas Militares cuentan con aeronaves como los aviones Super Tucano y los helicópteros Black Hawk-Arpía para enfrentar a los grupos armados. Afirma que estas capacidades militares deben ser utilizadas contra las organizaciones criminales y cuestionó las políticas de la administración del expresidente Gustavo Petro frente a estos grupos.

“Ya se les fue Petro, que los trató como angelitos”, afirmó Rendón, al tiempo que sostuvo que las autoridades deberán actuar “con toda la fuerza de la ley y de la justicia” frente a este tipo de ataques.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Disidencias Farc

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad