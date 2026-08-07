Disidencias de las Farc lanzaron dron con explosivos contra unidad de Policía en Porce, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció un ataque con un dron contra una unidad de Policía en el municipio de Porce, Antioquia. El hecho fue registrado en un video en el cual se ve un dron sobrevolando sobre un inmueble y luego explota.

El video tiene símbolos en letras alusivas al frente 36 de las Farc que lidera alias ‘Calarcá’.

Rendón aseguró que ningún militar resultó lesionado durante el ataque que se cometió a plena luz del día, según las imágenes.

El gobernador calificó el hecho como una “provocación al nuevo Gobierno” y señaló que las Fuerzas Militares cuentan con aeronaves como los aviones Super Tucano y los helicópteros Black Hawk-Arpía para enfrentar a los grupos armados. Afirma que estas capacidades militares deben ser utilizadas contra las organizaciones criminales y cuestionó las políticas de la administración del expresidente Gustavo Petro frente a estos grupos.



“Ya se les fue Petro, que los trató como angelitos”, afirmó Rendón, al tiempo que sostuvo que las autoridades deberán actuar “con toda la fuerza de la ley y de la justicia” frente a este tipo de ataques.