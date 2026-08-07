Trasladan a 103 cabecillas de la cárcel de Itagüí: ‘Douglas’ y ‘Carlos Pesebre’, entre ellos

El sistema penitenciario colombiano registró en las últimas horas varios traslados de internos de alto perfil. La principal decisión involucra a 103 cabecillas que permanecían recluidos en la cárcel La Paz, en Itagüí, varios de ellos señalados como jefes de estructuras criminales que operan en Medellín, el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de su cuenta de X que fue notificado de la decisión, adoptada mediante una resolución fechada el 6 de agosto de 2026. Según el mandatario departamental, entre los internos trasladados están alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘El Indio’, reconocidos como cabecillas de estructuras delincuenciales con presencia en Antioquia.

“Han sido los jefes de estructuras criminales que delinquen en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño”, señaló Rendón.

Antioqueños, he sido informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.



Han sido los jefes… https://t.co/JMkxY6VNUg — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 7, 2026

Los internos están siendo redistribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios de alta seguridad del país, entre ellos cárceles ubicadas en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y El Barne.



La medida genera especial atención en Antioquia debido al perfil de los reclusos trasladados. Varios de ellos estaban vinculados al proceso de Paz Urbana que se desarrolló durante el gobierno de Gustavo Petro, como parte de la política de Paz Total y de los acercamientos sociojurídicos con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

Varios de los trasladados también participaron en el llamado “tarimazo”, junto al ya expresidente Gustavo Petro el 25 de junio de 2025.