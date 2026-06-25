"Queremos ponernos a disposición de él": Andrés Julián Rendón mostró su apoyo al presidente electo

Tras la victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales, el departamento de Antioquia no solo se convirtió en un fortín electoral del mandatario electo, sino que se espera sea una de las regiones en donde el apoyo de los mandatarios locales al nuevo presidente sea incondicional.

Una muestra de ese trabajo conjunto la dio el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien no solo felicito al presidente electo en su cuenta de X, sino que recientemente se pronunció y aseguró que, aunque no ha hablado con Abelardo De La Espriella, se pondrá a su disposición.

"Ojalá podamos aprovecharlo de la mejor manera para que saquemos adelante los desafíos que tenemos con el presidente Abelardo. El desastre que nos dejan es muy grande, y queremos ponernos a disposición de él para ayudarle a ser un buen gobierno

Hay que recordar que en el saludo del mandatario departamental al presidente electo, Rendón se refirió a varios retos que enfrentará Abelardo De La Espriella en el departamento empezando por la seguridad en donde debe, “recuperar la confianza, reactivar las órdenes de captura y los procesos penales suspendidos contra disidencias, Clan del Golfo y ELN”.



El gobernador de Antioquia enfatizó también en el tema de la salud en donde, según Rendón, se deben, “saldar las deudas que hoy tienen las EPS intervenidas con hospitales y clínicas, garantizando una atención digna y oportuna a los colombianos”.

A la espera de la primera llamada entre Andrés Julián Rendón y Abelardo de la Espriella, también se espera que se hable de: reactivar Mi Casa Ya, adoptar decisiones que eviten riesgos de desabastecimiento de energía o avanzar hacia una mayor autonomía fiscal regional.