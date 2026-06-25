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Blu Radio  / Nación  / ONU expresa disposición de “colaborar” con el Gobierno de Abelardo De La Espriella

ONU expresa disposición de “colaborar” con el Gobierno de Abelardo De La Espriella

Tras felicitar a Colombia por las elecciones presidenciales, la ONU manifestó su disposición de trabajar con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y de seguir apoyando al país en materia de paz, seguridad, desarrollo sostenible y prosperidad.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella.
Foto: AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

António Guterres, secretario general de la ONU, anunció que la organización está dispuesta a “colaborar” con el Gobierno del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, “para continuar apoyando los esfuerzos liderados a nivel nacional para promover la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos los colombianos”.

A través de una declaración divulgada por su portavoz, también destacó el desarrollo pacífico de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio y la participación de los ciudadanos durante la segunda vuelta, al señalar que esa concurrencia a las urnas “reafirma la solidez de la democracia colombiana”.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por las autoridades para garantizar el desarrollo del proceso electoral, al destacar los esfuerzos coordinados que permitieron que la jornada transcurriera de manera segura y ordenada.

De La Espriella recibe credencial como presidente
De La Espriella recibe credencial como presidente
Foto: captura de pantalla

De igual forma, el secretario general señaló que “espera que todos los actores políticos trabajen juntos para seguir fortaleciendo la confianza en todo el país”.

En su declaración, Naciones Unidas también reiteró su compromiso con Colombia y afirmó que mantendrá su histórica cooperación con el país, basada en el respeto por su soberanía.

“Asimismo, destaca la disposición de las Naciones Unidas para colaborar con la administración entrante y con todos los socios, y para continuar apoyando los esfuerzos liderados a nivel nacional para promover la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos los colombianos”, concluye el mensaje.

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