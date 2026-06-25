“Tendrá que andar con mucho cuidado”: experta sobre relaciones internacionales de De La Espriella

Las futuras relaciones internacionales del Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrentarán importantes desafíos, especialmente en el equilibrio que deberá mantener entre Estados Unidos e Israel. Así lo advirtió Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, quien alertó sobre las complejidades de la agenda exterior que asumirá el presidente electo.

La académica señaló que uno de los principales retos estará en armonizar las prioridades diplomáticas de dos aliados estratégicos cuyos intereses no siempre coinciden. “Los intereses de Israel no están necesariamente alineados con Estados Unidos, las dos lealtades más sobresalientes que ha fijado el Gobierno entrante. Tendrán que andar con mucho cuidado”, afirmó en diálogo con Mañanas Blu 10:30 AM.

Borda recordó que las relaciones entre Colombia e Israel atravesaron una profunda crisis durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según explicó, antes de esa administración el vínculo bilateral estuvo marcado por la cooperación en seguridad e inteligencia, áreas consideradas clave para ambos países.

“Hasta la llegada de Petro la relación pasó por los temas de cooperación en seguridad e inteligencia, que siempre han sido muy importantes. Con la llegada de Petro, se tensionó hasta el punto de romperse”, indicó la experta sobre la evolución de los lazos diplomáticos entre ambas naciones.



La profesora también llamó la atención sobre la falta de definiciones concretas en materia de política exterior por parte del nuevo Gobierno. Aseguró que, hasta ahora, existen pocas señales claras sobre el rumbo que seguirá Colombia en el escenario internacional durante los próximos años.

“No tenemos muchas señas de las políticas exterior de su próximo Gobierno. En su programa no había grandes propuestas ni una sección extensa dedicada a la política exterior”, afirmó Borda, quien además pidió interpretar con cautela los pronunciamientos realizados durante la campaña presidencial.

A juicio de la analista, muchas de esas declaraciones respondieron más a necesidades electorales que a una estrategia diplomática estructurada. “Solo tenemos las declaraciones en distintos escenarios, que hay que tomar un poco con pinzas, porque estaban motivadas por incentivos puramente electorales”, agregó.

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La investigadora advirtió que Colombia necesita construir una hoja de ruta clara para definir su papel en el sistema internacional. Según sostuvo, el país ha venido reaccionando a las coyunturas globales sin una estrategia de largo plazo que permita defender de manera coherente sus intereses nacionales.

“Necesitamos saber el tipo de papel que queremos en el sistema internacional. El problema es que hace mucho tiempo no tenemos hoja de ruta. Estamos reaccionando uno por uno a cada evento del sistema internacional, sin tener claro cómo afectan. Primero construyamos el plan”, manifestó.

Sobre la relación entre Washington y Tel Aviv, Borda consideró que esta también podría experimentar transformaciones en los próximos años. “La relación EEUU-Israel se va a transformar mucho más en el futuro próximo. Ha sido más un tema de política doméstica”, aseguró.

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Finalmente, la experta insistió en la necesidad de fortalecer la autonomía del país en la toma de decisiones internacionales. “Tenemos que construir espacios de soberanía, independiente de la inclinación ideológica del Gobierno de turno”, concluyó.