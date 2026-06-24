Las promesas del Gobierno Petro al Clan del Golfo en paz total: sacar oficiales y frenar bombardeos

La política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro vuelve al centro del debate nacional tras la revelación de unos audios sobre los primeros acercamientos con el Clan del Golfo. Las grabaciones, conocidas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, muestran conversaciones entre el entonces comisionado de paz Danilo Rueda y miembros de esa organización criminal en septiembre de 2022.

Según el informe periodístico, en esos encuentros se hablaron de posibles compromisos del Estado con el grupo armado, entre ellos frenar operaciones militares, detener bombardeos y avanzar en cambios dentro de organismos de seguridad. Una de las frases más llamativas de la conversación fue la referencia de Rueda a “jugar a los congelados”, en relación con una posible reducción de acciones entre las partes.

Audios del acercamiento con el Clan del Golfo generan alertas

En la reunión, alias Jerónimo, identificado como uno de los comandantes del Clan del Golfo, planteó la necesidad de retirar operativos y grupos de inteligencia de zonas donde la organización tenía presencia. Frente a esto, el entonces comisionado de paz respondió que el Gobierno estaba trabajando en esas solicitudes.



“Nosotros podemos desescalar, estoy diciendo se dice bombardeos”, se escucha en uno de los apartes revelados.

Otro de los puntos que generó polémica fue la supuesta solicitud de entregar información sobre integrantes de la fuerza pública que no acataran las decisiones relacionadas con las operaciones. En la grabación, Rueda menciona que esa información sería revisada con el ministro de Defensa.

La revelación ocurre mientras el Gobierno avanzaba en la búsqueda de un sometimiento del Clan del Golfo, considerado uno de los grupos criminales con mayor presencia territorial en Colombia.

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Clan del Golfo. Foto: imagen de archivo, FIP.

Promesas con el Clan del Gofo: sacar oficiales y frenar bombardeos

En medio de la controversia por los acercamientos con el Clan del Golfo, también se recordó la salida de más de 35 generales de las Fuerzas Militares y la Policía en agosto de 2022. Entre los oficiales retirados estuvieron figuras como el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército; el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía; y otros altos mandos de inteligencia y seguridad. Además, se mencionó el retiro de coroneles vinculados a labores contra estructuras criminales, lo que abrió cuestionamientos sobre la capacidad operativa del Estado.

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La discusión se enfocó en los supuestos compromisos para frenar bombardeos y modificar equipos de inteligencia. En las grabaciones, Danilo Rueda habla de una “depuración” dentro de organismos de seguridad y asegura que había avances en ese proceso. Los críticos señalaron que estas decisiones pudieron afectar la lucha contra el Clan del Golfo, mientras el Gobierno defendió sus acciones como parte de una estrategia de paz.

Clan del Golfo se expandió masivamente durante la política de paz total

El informe también señala que, durante los primeros años del actual Gobierno, el Clan del Golfo aumentó su capacidad de operación. De acuerdo con cifras citadas en la investigación, la organización habría pasado de 4.061 integrantes en 2022 a cerca de 9.915 en 2025.

Expertos citados en la investigación cuestionaron si algunas decisiones dentro de los acercamientos pudieron afectar la capacidad del Estado para responder contra esta estructura criminal.

Jerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, afirmó que el crecimiento del grupo estuvo relacionado con “un prematuro cese al fuego, con la suspensión de operaciones de bombardeo y con la poca eficacia de operaciones militares, policiales y judiciales”.

Por su parte, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, señaló que los efectos de la política de paz total deben analizarse frente a los cambios en seguridad y control territorial.

La revelación de estos audios abre nuevamente la discusión sobre los límites de la negociación con grupos armados y el equilibrio entre la búsqueda de acuerdos de paz y la protección de la seguridad nacional.

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