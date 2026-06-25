Abelardo De La Espriella recibe credencial del CNE y oficialmente es el presidente de Colombia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este jueves a Abelardo De La Espriella su credencial como presidente electo de Colombia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el domingo pasado a Iván Cepeda.

"Hoy nos reúne uno de los actos más significativos que tiene nuestra constitución, Colombia y el CNE hace entrega forma de las credenciales que los acreditan a ustedes, doctor Abelardo y doctor Juan Manuel como presidente y vicepresidente de la república para el periodo 2026-2030", expresó el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

Igualmente el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo recibió su credencial como vicepresidente electo de Colombia, en la primera aparición pública de ambos desde el domingo, cuando hablaron ante una multitud en Barranquilla tras la apretada victoria electoral sobre Cepeda, que fue proclamada ayer por el CNE.

“Colombia y el CNE hacen entrega formal de las credenciales que los acreditan a usted Abelardo y José Manuel como presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026 - 2030. No es un simple resultado protocolario sino la expresión de la voluntad del pueblo”, aseguró Quiroz.



“Todos podemos afirmar con plena tranquilidad que la decisión que hoy se formaliza es la que los colombianos votaron en libertad”, dijo el presidente del CNE Cristian Quiroz durante su discurso en la ceremonia de entrega de credenciales al presidente Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo, su vicepresidente.

Por su parte, Aberlardo De La Espriella, al recibir la credencial aseguró: “Con profunda humildad y consiente de la responsabilidad que me ha otorgado el pueblo elevó mi gratitud a Dios todo poderoso. A él encomiendo mi vida, a mi familia y el destino de esta patria”.

#EnDesarrollo “No tengo la menor duda de que el 7 de agosto asumiré el gobierno de un país quebrantado. La persona a la que sucederé se encargó de debilitar las instituciones y dividir a los colombianos”, dijo el electo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella. pic.twitter.com/ZgPC3sRhty — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 25, 2026

“No tengo la menor duda de que el 7 de agosto asumiré el gobierno de un país quebrantado. La persona a la que sucederé se encargó de debilitar las instituciones y dividir a los colombianos”, agregó.