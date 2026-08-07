Concejal de Medellín busca en Consejo de Estado tumbar las curules de Iván Cepeda y Aida Quilqué

El cabildante, más conocido en la capital de Antioquia como 'El Gury' Rodríguez, busca tumbar las curules de Iván Cépeda y Aida Quilqué, elevando esta petición ante el alto tribunal de lo contencioso, al argumentar cuestionamientos sobre la legitimidad de las curules del sector opositor asociadas a los resultados electorales, más exactamente al llamado Voto fusil.

Hay que recordar que, semanas, atrás la Misión Colombia Transparente denunció constreñimiento en las elecciones presidenciales, más en la segunda vuelta, y en donde el candidato Iván Cepeda habría obtenido cuatro millones de votos gracias a la presión de grupos armados ilegales y estructuras criminales que derivaron en el voto fusil.

A través de un trino en su cuenta de X, el cabildante de Medellín, 'El Gury' Rodríguez señaló:

“Hemos presentado demanda de nulidad ante el Consejo de Estado en contra de la elección de Iván Cepeda y Aida Quilque, por la votación irregular y atípica gracias al ya comprobado voto fusil. Hemos analizado mesa a mesa, punto de votación a punto de votación, municipio por municipio, departamento por departamento: son casi 4 millones de votos irregulares y ya están probados”.



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A renglón seguido, el concejal de subraya que el Pacto Histórico y otros, se aliaron con todos los grupos delincuenciales, socios de Gustavo Petro, jugando a los congelados y obligando a la población a votar por la izquierda.

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Las irregularidades se concentran principalmente en regiones con alta influencia de economías ilegales (narcotráfico y minería ilegal) y fuerte control territorial de grupos armados como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Entre los departamentos más afectados se mencionan Nariño, Cauca, Chocó, Putumayo, Caquetá y la subregión del Catatumbo.

