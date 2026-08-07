Antioquia plantea siete retos al Gobierno de De La Espriella para enfrentar la crisis de la salud

Antioquia presentó al gobierno del presidente De La Espriella un informe con siete propuestas para enfrentar la crisis del sistema de salud, construidas a partir del análisis de los 125 hospitales públicos del departamento y del trabajo conjunto entre autoridades sanitarias, aseguradores y la red hospitalaria.

El documento plantea como prioridades sanear la cartera de las IPS, recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), crear un modelo diferencial de financiación para hospitales rurales, fortalecer la atención en las subregiones, recuperar a Savia Salud EPS, dignificar el talento humano e impulsar la transformación digital del sistema.

Uno de los principales llamados se centra en la sostenibilidad financiera. Según el informe, mientras el Ministerio de Salud y la ADRES estiman una deuda cercana a $32 billones, los estados financieros y reportes de las IPS la proyectan en más de $50 billones, diferencia que, aseguran, evidencia problemas en el reconocimiento y conciliación de las obligaciones.

“Entregamos un documento cuya propuesta busca mejorar el sistema de salud en Antioquia. Esperamos que este insumo sirva para que desde Antioquia les propongamos cómo empezar a recuperar la red de salud. Nos interesa la vida de todos, nos interesa la vida en el territorio, por eso seguiremos trabajando por la defensa de la salud en el departamento de Antioquia”, explicó Jorge Corre, diputado de la Asamblea, al referirse a las peticiones.



La Mesa Técnica también advierte que los hospitales de municipios con menos de 6.000 habitantes no logran cubrir sus costos únicamente con los recursos de la capitación, por lo que propone un esquema especial de financiación para garantizar servicios esenciales.

Además, plantea fortalecer la oferta de servicios de mediana complejidad en regiones como Urabá, Norte y Bajo Cauca para disminuir las remisiones hacia Medellín, así como consolidar la recuperación de Savia Salud mediante un plan de saneamiento financiero y patrimonial.

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Según detalló Correa, el informe será entregado al Gobierno Nacional como una hoja de ruta para que las propuestas construidas desde Antioquia sean consideradas en las decisiones sobre el futuro del sistema de salud y la sostenibilidad de la red hospitalaria del departamento.