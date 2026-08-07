El rey Felipe VI de España ya está en Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella

El rey Felipe de España, uno de los jefes de estado más esperados este 07 de agosto en Cali, llegó en la mañana de este viernes a la capital vallecaucana.

Esta es la segunda vez que Su Majestad asiste a una posesión presidencial en Colombia como rey, y la sexta en la historia, pues anteriormente participó en representación del Reino de España en su papel como príncipe de Asturias.

Felipe VI fue recibido en la pista del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por la canciller saliente Rosa Villavicencio, el alcalde de Cali Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quienes le dieron la bienvenida a la ciudad. El rey se convierte en el sexto jefe de estado que llega ya a Cali para participar de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Rey Felipe VI // Foto: AFP

"En algún momento podríamos hacer intercambios comerciales, es muy importante precisamente por ese relacionamiento que puede generar algunas acciones conjuntas en beneficio del Valle del Cauca", indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.



Se espera que durante el resto de la mañana lleguen a Cali el presidente de ecuador Daniel Noboa, el de Panamá, José Raúl Mulino y el último en llegar a la ciudad, será el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.