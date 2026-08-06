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Explosivos en bus cerca de Cali tenía el mismo patrón que el ataque a la Escuela de Aviación

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones avanzan para identificar el lugar donde serían acondicionados este tipo de vehículos con explosivos.

Explosivos incautados cerca de Cali.
Explosivos incautados cerca de Cali. //
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

El secretario encargado de Seguridad de Cali, Jorge Moreno, comentó en Recap Blu que el bus cargado con cerca de 420 kilos de explosivos, interceptado por las autoridades antes de ingresar a la ciudad, presentaba el mismo patrón de instalación de la carga utilizado en el atentado contra la Escuela Militar de Aviación. Según explicó, ese hallazgo permitió orientar las investigaciones hacia los responsables de la elaboración de los artefactos explosivos.

El funcionario aseguró que la información recopilada por los organismos de inteligencia indica que la forma en que estaban dispuestos los explosivos era "exactamente igual" a la utilizada en el ataque anterior.

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De acuerdo con el secretario, ese análisis ha permitido a las autoridades avanzar hacia la identificación del lugar donde serían acondicionados los vehículos con explosivos y del presunto experto encargado de su ensamblaje. Incluso, indicó que las investigaciones apuntan a un explosivista conocido con el alias de 'Max Max', mientras la Policía Nacional continúa desarrollando labores de inteligencia para llegar a los responsables.

"Nos explicaban que era exactamente igual a la disposición de la carga explosiva con el vehículo que explotó en la Escuela Militar de Aviación, lo cual los va llevando en la secuencia de los eventos a descubrir y a llegar a conclusiones que el sitio donde lo ensamblan es exactamente el mismo. Nos hablaron del explosivista experto alias 'Max Max'", agregó.

Abelardo De La Espriella se posesionará en Cali
Abelardo De La Espriella se posesionará en Cali
Foto: AFP

Moreno explicó que la interceptación del vehículo fue posible gracias al trabajo coordinado de inteligencia, que permitió conocer con anticipación la ruta y el horario en el que se movilizaba el bus. La carga, compuesta por casi media tonelada de pentolita, fue detectada antes de que pudiera llegar a Cali, evitando un posible atentado en vísperas de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Atención en la vía Panamericana

El secretario también señaló que, durante los dos años y medio de la administración del alcalde Alejandro Eder, Cali ha registrado ocho atentados, de los cuales siete habrían ingresado por la vía Panamericana desde el Cauca. Esa situación, dijo, ha permitido fortalecer los sistemas de inteligencia para identificar rutas, horarios y posibles amenazas, sin descartar otros corredores de acceso a la ciudad.

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Frente al dispositivo de seguridad desplegado para la transmisión de mando presidencial, Moreno aseguró que Cali cuenta con anillos de seguridad, controles permanentes y apoyo del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. Además, reiteró que sigue vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien suministre información que permita prevenir atentados terroristas.

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