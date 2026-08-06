Cali ultima detalles para recibir la posesión de Abelardo De La Espriella: así será la seguridad

Cali se encuentra en la recta final de los preparativos para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, un evento que movilizará a miles de personas y que contará con uno de los mayores despliegues de seguridad realizados en la ciudad en los últimos años. El alcalde Alejandro Éder aseguró que las autoridades trabajan de manera coordinada para garantizar una jornada tranquila.

El mandatario explicó que cerca de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán encargados de proteger la capital del Valle del Cauca y sus alrededores. Según indicó, el operativo fue preparado durante más de una semana en coordinación con la Gobernación del Valle y el Gobierno entrante.

"Tenemos una Fuerza Pública que es, sin lugar a dudas, la mejor de América Latina. Esta preparación ha sido de 7 u 8 días, hemos aumentado a 11.000 efectivos que están cuidando la ciudad y operativos en zonas aledañas para proteger a Cali. Muy coordinados con Gobernación y el Gobierno entrante para esa seguridad", afirmó Éder en entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio.

El alcalde explicó que el esquema de protección toma como referencia el dispositivo implementado durante la COP16, considerada una de las operaciones de seguridad más exitosas desarrolladas recientemente en la ciudad. Además, hizo un llamado a los caleños para vivir el evento con tranquilidad y civismo.



"Estamos replicando medidas de seguridad de la COP16 que fueron muy efectivas. Estamos trabajando todos los días, la ciudadanía que se enfoque en lo histórico del hecho. Cali es el centro de Colombia hoy y mañana", manifestó el mandatario.

Como parte de las medidas especiales, desde este jueves quedó restringida la circulación de vehículos de carga dentro del perímetro urbano. Para el día de la posesión también regirá la ley seca, se implementará el Día sin Carro y el transporte público será gratuito durante toda la jornada.

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"Desde hoy en la mañana está restringido vehículos de carga al interior de la ciudad. Mañana habrá ley seca en toda la ciudad y habrá Día sin Carro, el transporte público será gratuito todo el día para los ciudadanos. El llamado es que sea un día de paz y sentirnos orgullosos de ser colombianos", agregó Éder.

El alcalde también destacó el impacto positivo que ya deja el evento para la economía local. Reveló que la ocupación hotelera supera el 80 % y que los principales hoteles de Cali alcanzaron el 100 % de reservas, mientras la ciudad se prepara para recibir a delegaciones, invitados y visitantes que asistirán a la posesión presidencial.

"Estamos más entusiasmados que cansados, esto es una oportunidad histórica. Probablemente esto no volverá a ocurrir en Cali", concluyó Éder, quien además señaló que "la ocupación hotelera ya supera el 80 %, todos los hoteles más grandes de la ciudad tienen 100 % de ocupación hace un par de días".