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Orden de arresto contra alcalde de Cali aún no está en firme: Oficina Jurídica

El proceso fue remitido a la consulta de los Juzgados Civiles del Circuito de Cali, que verificará de manera integral la legalidad de la actuación y el principio de debido proceso.

Alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

La Alcaldía de Cali, a través de un comunicado, aclaró que la sanción impuesta por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali al alcalde Alejandro Eder, por el desacato de una tutela, aún no está en firme, pues es una decisión de primera instancia que no tiene efectos inmediatos.

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Cabe señalar que la sanción la dio a conocer el Juzgado al publicar un documento en el que se ordenaba cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales, contra el mandatario caleño, al no dar una respuesta clara a una sentencia de tutela proferida el pasado 13 de agosto.

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La orden inicial del juez le exigía a la Alcaldía de Cali dar claridad a la solicitud realizada por el abogado Elmer Montaña, para conocer a detalle cuatro convenidos que la Alcaldía de Cali firmó con Propacifico, y si bien se dio una respuesta, el juez consideró que no era clara, puntual ni precisa a las peticiones presentadas por el accionante.

"Esta medida no es definitiva ni tiene aplicación inmediata, toda vez que cuenta por ley con la instancia de consulta ante un juez de superior jerarquía. Hasta tanto dicha instancia judicial no revise y resuelva el expediente de fondo, la sanción queda suspendida legalmente", indica el Departamento Jurídico de la Alcaldía de Cali a través de un comunicado.

El proceso entonces fue remitido a la consulta de los Juzgados Civiles del Circuito de Cali, que verificará de manera integral la legalidad de la actuación y el principio de debido proceso.

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