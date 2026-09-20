Juez ordena cinco días de arresto contra Alejandro Eder, alcalde de Cali, por desacatar una tutela

El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali sancionó al alcalde Alejandro Eder por desacatar una sentencia de tutela proferida el pasado 13 de agosto, en la que se le ordenaba dar claridad a la solicitud realizada por el abogado Elmer Montaña, para conocer con claridad los convenidos que la Alcaldía de Cali habría firmado con Propacífico.

En la orden inicial, el juez le daba un plazo de tres días para entregar pruebas que acompañaran los documentos que respaldaran los cuatro convenios entre la Alcaldía con el ente privado, y si bien la Oficina Jurídica de la Administración Distrital atendió la solicitud, el juez consideró que no contenía una respuesta clara, puntual ni precisa a las peticiones presentadas por el accionante.

"Si bien se evidencia que la entidad accionada allegó respuesta al requerimiento judicial efectuado, no se observa en los documentales arrimados respuesta de manera clara, puntual y precisa a las peticiones presentadas por el accionante en derecho de petición presentado el 23 de abril de 2026, además que no se observa remisión de respuesta alguna al correo electrónico reportado por el accionante elmermontana@gmail.com , hechos que permiten concluir la vulneración de los derechos fundamentales protegidos en sede de tutela", se indica en el fallo.

Ante esto entonces el juzgado sancionó al alcalde de Cali con un arresto de cinco días y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales.