Alejandro Eder revela cuánto durará la reconstrucción de Cali: "Al menos dos años"

Cali continúa con las labores de búsqueda y rescate cuatro días después del terremoto que dejó graves afectaciones en la ciudad. El alcalde Alejandro Eder aseguró que los equipos de emergencia todavía trabajan en siete puntos, mientras avanzan las labores para atender a las personas damnificadas y evaluar los daños en la infraestructura.

El mandatario describió la situación como un “reto sobrehumano” y explicó que la ciudad mantiene desplegados a bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y equipos de rescate internacionales. A Cali también llegaron refuerzos de Estados Unidos e Israel, con capacidades especializadas para intervenir estructuras colapsadas y buscar señales de vida entre los escombros.

¿Cómo avanza el rescate tras el terremoto en Cali?

Eder explicó que los equipos colombianos cuentan principalmente con capacidades livianas y medianas, mientras que los grupos internacionales aportan capacidad pesada, necesaria para levantar estructuras completas durante las labores de rescate.



“Estos equipos que han llegado de Estados y de Israel tiene lo que se llama capacidad pesada y esa capacidad pesada es la que permite levantar pisos enteros”, señaló.

El alcalde también explicó que la ventana inicial de 72 horas para encontrar sobrevivientes ya pasó, por lo que ahora las labores requieren mayor tecnología, silencio y capacidad para remover grandes cantidades de material.

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Aunque la búsqueda continúa, la administración local ya comenzó a proyectar los siguientes meses. Eder advirtió que la crisis humanitaria podría extenderse durante tres meses, mientras que la reconstrucción de la ciudad requerirá por lo menos dos años.

Alcaldía de Cali

¿Qué daños dejó el terremoto en Cali?

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Según el balance entregado por el alcalde, 56 estructuras colapsaron, mientras que otras 16 han sido afectadas y unas 400 presentan aparentemente daños estructurales graves. El balance continúa en actualización.

Entre las edificaciones afectadas hay estaciones de bomberos, más de 100 colegios y entre 14 y 15 hospitales, lo que plantea retos adicionales para garantizar servicios esenciales.

Eder también manifestó preocupación por los estudiantes que dependen del Programa de Alimentación Escolar (PAE), especialmente aquellos para quienes las comidas entregadas durante la jornada escolar representan una parte importante de su alimentación diaria.

El mandatario sostuvo que Cali podrá asumir parte de la respuesta con sus propias capacidades, pero consideró indispensable el respaldo del Gobierno nacional debido a la magnitud de los daños.

“La magnitud de la tragedia es tal que se requiere la cooperación decidida del Gobierno nacional”, afirmó.

Al cierre de la entrevista, Eder pidió acompañamiento para las familias que perdieron seres queridos y para quienes todavía esperan noticias de sus familiares atrapados o desaparecidos. “Muchas oraciones por las familias de las víctimas”, expresó.