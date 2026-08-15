Alcalde de Cali pide congelar arriendos y entregar subsidios a damnificados por terremoto

Ante la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, planteó al Gobierno nacional la adopción de medidas para proteger a las familias que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar a ellas debido a los daños estructurales.

Entre las propuestas presentadas se encuentra el congelamiento temporal de los cánones de arrendamiento en las zonas afectadas, con el propósito de evitar que la emergencia se traduzca en un incremento de los costos de vivienda para las familias damnificadas y garantizar condiciones de mayor estabilidad mientras avanzan las labores de recuperación y reconstrucción.

“Estamos viendo que están aumentando los arriendos y, cuatro días después del terremoto, eso no es aceptable”, manifestó el mandatario, quien pidió que esta situación sea abordada desde el Gobierno Nacional para proteger a las familias damnificadas que hoy necesitan un lugar seguro donde vivir.

La administración distrital también busca que se establezcan subsidios de arrendamiento para las familias que tuvieron que evacuar sus viviendas o que resultaron afectadas por el colapso y los daños estructurales de sus hogares. Estos apoyos permitirían cubrir temporalmente el costo de un lugar seguro donde vivir mientras se define la situación de cada inmueble y se adelantan las obras necesarias.



La propuesta cobra especial relevancia ante el balance de infraestructura presentado por la Alcaldía: 533 edificios tienen orden de evacuación, mientras que 46 edificaciones presentan colapso total, 35 colapso parcial y 1.408 registran daños estructurales.

“Quiero informar a la opinión pública que en vista de la magnitud de esta emergencia y de tanta generosidad que hemos recibido he tomado la decisión de pedirle al procurador general de la nación, el acompañamiento especial y preventivo para nosotros poder tener la absoluta certeza y el pueblo colombiano también están llegando donde tienen que llegar en el tiempo que es.” dijo Eder.

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Las medidas hacen parte de las solicitudes que la Alcaldía presentó al Gobierno Nacional para afrontar la emergencia, para la protección de los hogares damnificados, el acceso a una vivienda temporal y la recuperación de las zonas afectadas.