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Asociación de Usuarios del HUV rechaza violencia contra funcionarios en medio de la emergencia

La organización sostuvo que una catástrofe de esta magnitud exige priorizar el trabajo en equipo y, sobre todo, garantizar la atención y protección de las víctimas.

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Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

La Asociación de Usuarios del Hospital Universitario del Valle (HUV) pide reforzar labores de rescate y rechaza actos de violencia durante la emergencia.

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La HUV hizo un llamado urgente a las autoridades en medio de la emergencia provocada por el terremoto, con énfasis en dos aspectos: las labores de búsqueda y rescate y el rechazo a los actos de violencia registrados durante la atención de la emergencia.

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En primer lugar, la organización solicitó reforzar las labores de búsqueda y rescate en la infraestructura del hospital que colapsó tras el movimiento telúrico. A través de un comunicado, la Asociación señaló que existen indicios y reportes sobre la posible presencia de personas con vida bajo los escombros. Ante esta situación, pidió movilizar todos los recursos humanos, técnicos y de maquinaria disponibles para avanzar de manera oportuna en las labores de rescate.

En segundo lugar, la Asociación de Usuarios rechazó los actos de violencia y las agresiones registradas durante la emergencia, así como los abucheos dirigidos contra las autoridades, específicamente contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder; el presidente de la República, Abelardo De La Espriella; y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La organización sostuvo que una catástrofe de esta magnitud exige priorizar el trabajo en equipo y, sobre todo, garantizar la atención y protección de las víctimas.

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Finalmente, la Asociación de Usuarios insistió en que el Hospital Universitario del Valle requiere atención prioritaria y respaldo del Estado para mantener su capacidad asistencial y avanzar en su recuperación tras los daños ocasionados por el terremoto.

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Valle del Cauca

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