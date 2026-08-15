Asociación de Usuarios del HUV rechaza violencia contra funcionarios en medio de la emergencia

La Asociación de Usuarios del Hospital Universitario del Valle (HUV) pide reforzar labores de rescate y rechaza actos de violencia durante la emergencia.

La HUV hizo un llamado urgente a las autoridades en medio de la emergencia provocada por el terremoto, con énfasis en dos aspectos: las labores de búsqueda y rescate y el rechazo a los actos de violencia registrados durante la atención de la emergencia.

En primer lugar, la organización solicitó reforzar las labores de búsqueda y rescate en la infraestructura del hospital que colapsó tras el movimiento telúrico. A través de un comunicado, la Asociación señaló que existen indicios y reportes sobre la posible presencia de personas con vida bajo los escombros. Ante esta situación, pidió movilizar todos los recursos humanos, técnicos y de maquinaria disponibles para avanzar de manera oportuna en las labores de rescate.

En segundo lugar, la Asociación de Usuarios rechazó los actos de violencia y las agresiones registradas durante la emergencia, así como los abucheos dirigidos contra las autoridades, específicamente contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder; el presidente de la República, Abelardo De La Espriella; y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.



La organización sostuvo que una catástrofe de esta magnitud exige priorizar el trabajo en equipo y, sobre todo, garantizar la atención y protección de las víctimas.

Finalmente, la Asociación de Usuarios insistió en que el Hospital Universitario del Valle requiere atención prioritaria y respaldo del Estado para mantener su capacidad asistencial y avanzar en su recuperación tras los daños ocasionados por el terremoto.