Tras el terremoto, Valle del Cauca prepara plan de reconstrucción con apoyo del Gobierno nacional

El Gobierno nacional, la Gobernación del Valle del Cauca y las autoridades municipales iniciarán este lunes 18 de agosto una mesa de trabajo destinada a definir las primeras acciones del plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

La decisión fue anunciada al finalizar el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en la Ciudadela Petronio, en Cali, donde se reunieron la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali; funcionarios departamentales y municipales; delegados del Gobierno nacional y el presidente Abelardo De La Espriella.

Durante el encuentro se confirmó que la reconstrucción contará con acompañamiento técnico y financiero de la Nación. Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, explicó que en las mesas participarán gobernadores y ministros con el objetivo de establecer una hoja de ruta para atender los daños ocasionados por el sismo.

“Ha anunciado el señor Presidente que se empezarán unas mesas de trabajo el día lunes donde, junto con los gobernadores y señores ministros, se va a empezar a trabajar el plan de reconstrucción que se hará para el Valle del Cauca y la ciudad de Cali. Es muy importante que el Presidente ha anunciado el respaldo total desde el tema técnico y financiero, donde ha dispuesto de las capacidades de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que se está sumando con las ayudas a los municipios”, indicó Londoño.



La agenda ha incluido recorridos por diferentes localidades del departamento. La gobernadora y el presidente visitaron recientemente sectores de El Cairo, Toro y Cali para verificar las afectaciones y conocer las necesidades de las comunidades. La visita continuará este domingo con un recorrido por Buenaventura, que permitirá conocer directamente la situación de los habitantes y explicar las medidas que se vienen adoptando para responder a la emergencia y avanzar en la recuperación.

Mientras comienzan las mesas de trabajo, la Gobernación del Valle mantendrá la coordinación con el Gobierno nacional, las alcaldías y los organismos de socorro para atender a las familias damnificadas. El propósito será priorizar las necesidades más urgentes y establecer acciones concretas que permitan avanzar hacia la recuperación y reconstrucción de los territorios afectados.

