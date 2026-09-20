Juan David Piedrahíta vuelve a la Alcaldía de Cartago tras ganar las elecciones atípicas

Las elecciones atípicas para escoger al alcalde de Cartago, Valle del Cauca, finalizaron este domingo 20 de septiembre con el regreso de Juan David Piedrahíta López al cargo. El dirigente obtuvo 17.894 votos, equivalentes al 56,3 % de los sufragios, y fue elegido para completar el periodo constitucional 2024-2027.

Con el 100 % de las mesas informadas, el segundo lugar en la jornada electoral fue para Óscar Esteban Morillo Rendón, quien obtuvo 11.370 votos, equivalentes al 35,77 %. Le siguió César David Grajales Suárez, con 1.526 sufragios, correspondientes al 4,80 %. John Jairo Aguirre Salazar obtuvo 95 votos.

Piedrahíta ya había ocupado la Alcaldía de Cartago, pero dejó el cargo el pasado 30 de junio, luego de que el Consejo de Estado confirmara la nulidad de su elección por una conducta de doble militancia durante la campaña electoral de 2023.

¿Por qué fue anulada su anterior elección?

El Consejo de Estado, a través de la Sección Quinta, confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que había declarado la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta López como alcalde de Cartago para el periodo 2024-2027.

La decisión se tomó tras analizar varias demandas en las que se señalaba que Piedrahíta había incurrido en doble militancia, en la modalidad de apoyo, durante la campaña de 2023. La corporación concluyó que estaban acreditados actos concretos de respaldo a candidatos al Concejo de Cartago pertenecientes a colectividades diferentes a aquella que avaló su candidatura.

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De acuerdo con el Consejo de Estado, las pruebas analizadas incluyeron fotografías y videos que permitieron establecer que el entonces candidato realizó manifestaciones de apoyo a aspirantes de los partidos Unión por la Gente, Centro Democrático y Salvación Nacional. La Sala consideró que estos respaldos desconocieron las reglas de lealtad partidista que debía observar Piedrahíta durante la campaña.

Como consecuencia de esa decisión judicial, la Registraduría convocó a nuevas elecciones en Cartago para escoger al alcalde que completaría el periodo constitucional 2024-2027. La jornada se realizó este 20 de septiembre, con 122.403 ciudadanos habilitados para votar.