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Cartago

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Pacífico

Un hombre y su madre fueron asesinados a tiros al interior de su vivienda en Cartago, Valle

Avioneta accidentada en Cartago, Valle.
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Avioneta se accidentó en pista de aterrizaje en el aeropuerto de Cartago, Valle

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Pacífico

Violencia en Cartago, Valle: cuatro muertos en hechos aislados en las últimas horas

Cárcel a hombres de banda dedicada a asesinar personas en Cartago.
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A la cárcel siete hombres de la 'Nueva Generación', responsables de homicidios en Cartago, Valle

Asesinato de tres personas en un parque de Cartago.
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Temor en Cartago, Valle, por asesinato de tres personas en un parque

Hallan cuerpos de dos mujeres en Cartago, Valle.
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Aparecen cuerpos de dos mujeres asesinadas en zona urbana de Cartago, Valle

Mujeres desaparecidas en Cartago, Valle.
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Ofrecen 25 millones de recompensa para encontrar a jóvenes desaparecidas en Cartago, Valle

Investigan triple homicidio en hotel del municipio de Cartago, Valle.
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Asesinaron a tres personas en un hotel en Cartago, Valle del Cauca

Agente de transito Cartago, Valle
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Agente de tránsito murió luego de ser atropellado por un motociclista en Cartago, Valle

Habló alcalde de Cartago después de atentado en zona rural.
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Alcalde de Cartago relató cómo ocurrió el atentado sicarial en zona rural de su municipio

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