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Sede alterna de Abelardo De La Espriella en Medellín no tendrá adecuaciones

La elección del Palacio como sede alterna de la Presidencia se produjo tras la invitación del gobernador Andrés Julián Rendón al mandatario electo.

GOBERNADOR DE ANTIOQUIA- ABELARDO DE LA ESPRIELLA- GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.jpg
Gobernador de Antioquia y presidente electo.
Foto: Gobernación de Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

A un día del inicio de la presidencia de Abelardo De La Espriella, siguen las inspecciones de seguridad al Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe que funcionará como sede alterna del mandatario en Medellín. Autoridades confirmaron que para tal fin el lugar no tendrá adecuaciones como ocurrió en Barranquilla.

Aunque a pocas horas de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella la expectativa se concentra en la ciudad de Cali como epicentro del acto, hay también otras zonas del país, como Medellín, que se siguen muy de cerca tras ser anunciadas como sedes alternas para el nuevo mandatario de los colombianos.

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Este es el caso del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, la histórica edificación en el centro de la capital antioqueña, desde donde desempeñará sus funciones el mandatario cuando esté en la ciudad y donde continúan los preparativos para eventualmente recibirlo.

Así lo aseguró la secretaria Privada de la Gobernación de Antioquia, Lina Cuartas, quien manifestó que en los últimos días una avanzada de seguridad de De la Espriella ha visitado la infraestructura para evaluar riesgos en esta materia.

Sin embargo, la funcionaria confirmó que el espacio no tendrá ningún tipo de modificación, continuará abierto al público y operando de manera habitual.

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“El Palacio permanecerá como está. El esquema de seguridad ha venido a revisar sobre todo esos asuntos que tienen que ver con los accesos y con los lugares donde despacharía el presidente. Pero ni la gobernación ni el ICPA harán inversión alguna en adecuación del Palacio”, aseguró.

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La elección del Palacio como sede alterna de la Presidencia se produjo tras la invitación del gobernador Andrés Julián Rendón al mandatario electo, el cual anunció su aceptación durante el reciente empalme regional llevado a cabo el pasado 21 de julio.

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