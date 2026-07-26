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Barranquilla, Cali y Medellín serán sedes alternas de la Presidencia, anuncia De La Espriella

El presidente electo reiteró que trabajará para que la capital del Atlántico sea reconocida a nivel constitucional como capital alterna de Colombia.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

En una intervención que realizó en sus redes sociales, el presidente electo Abelardo De La Espriella confirmó que presentará al Congreso de la República un proyecto de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como capital alterna de Colombia.

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Destacó el futuro mandatario que "no se trata de trasladar la capital del país, sino de acercar el poder" a los ciudadanos y demostrar que Colombia no se gobierna solo desde el centro, sino desde otros rincones del país donde viven y trabajan millones de colombianos.

De La Espriella reiteró que Barranquilla será una sede permanente de la Presidencia de la República en la que va a despachar desde el Batallón Paraíso de la Segunda Brigada y el Palacio de la Aduana, donde realizará consejos de ministros y recibirá delegaciones nacionales e internacionales.

Asimismo, destacó que la decisión reconoce el enorme potencial del Caribe colombiano como motor del desarrollo nacional y su papel estratégico para la integración de Colombia con el resto del mundo.

Por último, también anunció que la Presidencia tendrá sedes alternas en Medellín y Cali.

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