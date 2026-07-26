De La Espriella pide proteger a Angie Rodríguez tras denuncias de corrupción en el gobierno Petro

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; al procurador general, Gregorio Eljach, y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, escuchar el testimonio de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, luego de las denuncias de presunta corrupción y tráfico de influencias que ha formulado contra funcionarios del gobierno saliente de Gustavo Petro.

De La Espriella también pidió al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, que, una vez asuman sus cargos el 7 de agosto, garanticen la seguridad de la funcionaria.

"Señores ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) designado, Didier Blanco, encárguense, desde el primer momento en que asuman el cargo, de garantizar la protección de la funcionaria Angie Rodríguez. La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos", expresó el presidente electo.

De La Espriella se pronunció luego de la entrevista en la que Rodríguez aseguró sentirse amenazada y pidió ser escuchada por el nuevo mandatario.



"Yo le digo al presidente Abelardo De La Espriella que me escuche. Me gustaría hablar con él personalmente. Tengo mucho que hablar con él. Que me escuche, porque me he sentido sola y desamparada. Me amenazan. Hace muy poco, estoy hablando de hechos más recientes, llega una asesora llorando a mi despacho y me dice: 'Dra. Angie, me llamaron de la Casa de Nariño y me hicieron esta advertencia, tenga cuidado'. Entonces mi corazón y mi sentido me dijeron: tengo que sacar a mis papás del país", relató a Noticias RCN Televisión.

Las denuncias

Rodríguez afirmó que viene poniendo en conocimiento de las autoridades presuntas irregularidades desde noviembre de 2025, cuando comenzó a detectar hechos que, según dice, evidenciaban actos de corrupción dentro del Gobierno de Gustavo Petro.

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Frente a la ausencia de un proceso formal de empalme con el gobierno entrante, sostuvo que la nueva administración encontrará más irregularidades. "Van a encontrar muchas cosas más. Por ejemplo, no solamente es Juliana, eso es una red", aseguró.

La directora del Fondo Adaptación anunció además que dejará la entidad con un proceso de entrega sometido a auditoría para garantizar la transparencia de la información.

Otro de los puntos mencionados es que dentro del Gobierno opera una estructura organizada para desprestigiar a quienes denuncian posibles irregularidades.

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"Sí existe una red de bodegas en el Gobierno y yo fui víctima de ellos. Es el modus operandi de ellos. Cuando ven que algo los está afectando tienen que crear una cortina de humo, se reúnen y empiezan a desprestigiar a las personas", afirmó.

Contra Juliana Guerrero

Señaló directamente a Juliana Guerrero, de quien dijo que fue la única funcionaria que la denunció internamente cuando dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), situación que, según ella, terminó provocando su salida de esa entidad.

"Ella pidió mi cabeza, igual que otras mujeres, porque eso es una red", sostuvo.

Asimismo, comenta que Guerrero, pese a no ser funcionaria pública en ese momento, ejercía influencia sobre distintas entidades del Estado. "Sin ser funcionaria pública ejercía presión en varias entidades para cobrar, pedir puestos, quitar y poner gente, como ama y señora".

Rodríguez explicó además que se opuso al nombramiento de Guerrero como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad al considerar que enviaba "un mal mensaje para la juventud".

También reveló que solicitó al presidente Gustavo Petro remover a Guerrero como delegada del Gobierno ante la Universidad Popular del Cesar, pero Petro la ignoró. "Yo le dije: presidente, hay que cambiarla; es impresentable que una persona con todo este prontuario siga siendo la delegada del presidente", indicó.

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Al ser consultada sobre las razones por las cuales considera que el mandatario respaldó a Guerrero, respondió: "No sé, pero no me firmó el decreto", con el cual se anularía la designación de Guerrero.

Anuncia demanda por recursos de La Mojana...

La directora del Fondo Adaptación anunció que interpondrá acciones legales contra el decreto mediante el cual Petro decidió trasladar recursos que estaban destinados a atender la emergencia en La Mojana y prevenir nuevas inundaciones para destinarlos a acciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.

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Otros señalados

Durante la entrevista, Rodríguez responsabilizó públicamente a varios funcionarios y exfuncionarios en caso de que algo le ocurra a ella o a su familia.

"Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, yo hago responsable, entre otros, al señor Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD; a la señora Juliana Guerrero; a Letty Leal, exsubdirectora del Dapre, hoy gerente del Fondo Paz; y a Raúl Moreno, jefe de Despacho del presidente de la República. Yo he puesto en conocimiento de las autoridades una serie de irregularidades y lo que he encontrado es una situación totalmente adversa", manifestó.

Rodríguez tuvo que sacar del país a su padres, debido a que temía por la seguridad de ellos.

“Me amenazan. Hace muy poco, estoy hablando de hechos más recientes... Llega una asesora llorando a mi despacho y me dice: Dra. Angie me llamaron de la Casa de Nariño y me hicieron esta advertencia, tenga cuidado. Yo dije, ¿cómo así? Entonces mi corazón y mi sentido me dijeron: tengo que sacar a mis papás del país”.

El 21 de noviembre de 2025, desconocidos ingresaron a su casa de infancia y se robaron documentos puntuales y destruyeron objetos significativos emocionalmente para ella y su familia, dejando un claro mensaje de intimidación, contó en su momento a los medios de comunicación.