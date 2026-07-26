Gobierno cancela contrato para nueva sede de MinDefensa y deja el proyecto al próximo mandato

El Gobierno nacional canceló el convenio para la construcción de la nueva sede del Ministerio de Defensa, conocida como Proyecto Fortaleza, por lo que será la próxima administración la encargada de adelantar los trámites necesarios para sacar adelante la iniciativa.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la decisión se adoptó luego de que no fuera posible alcanzar acuerdos presupuestales y contractuales con la Corporación Comercial Canadiense (CCC), entidad con la que se desarrollaba el proyecto.

Se finaliza un acuerdo pero el proyecto Fortaleza continúa.



Tras múltiples mesas técnicas y todos los esfuerzos realizados, no fue posible llegar a acuerdos presupuestales y contractuales con la Corporación Comercial Canadiense (CCC) para la construcción del Proyecto Fortaleza.… pic.twitter.com/HAM8LqKI3R — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) July 26, 2026

"Le corresponderá al Gobierno entrante adelantar los procesos correspondientes para continuar con este proyecto estratégico para la seguridad y defensa nacional, el cual cuenta con CONPES y recursos asignados. Una decisión responsable y transparente en beneficio de los colombianos", señaló el ministro.

Sánchez precisó que, aunque el convenio fue terminado, la iniciativa no fue descartada. "Se finaliza un acuerdo, pero el Proyecto Fortaleza continúa", afirmó.



De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, tras múltiples mesas técnicas y los esfuerzos adelantados por ambas partes no fue posible concretar un consenso sobre las condiciones presupuestales y contractuales, lo que llevó al Gobierno a expedir la Resolución 684 del 13 de febrero de 2026 para dar por terminado de manera unilateral el acuerdo.

El ministro sostuvo que la medida busca proteger los recursos públicos destinados al proyecto y destacó que la administración de esos dineros generó rendimientos financieros por más de 115.000 millones de pesos y 6,9 millones de dólares, recursos que ingresarán al Tesoro Nacional.

Con la terminación del convenio, el futuro del Proyecto Fortaleza quedará en manos del próximo gobierno, que deberá definir el nuevo esquema contractual para avanzar en la construcción de la sede del Ministerio de Defensa.