Lugar de posesión del presidente De La Espriella sin definirse: Gobernadora del Valle ofrece Cali

Aún no está definido el lugar donde se llevará a cabo la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto. Aunque el Senado de la República ya aprobó que la ceremonia pueda realizarse en el departamento del Cauca, este lunes la Cámara de Representantes debatirá el tema.

La plenaria de la Cámara comenzará a las 9:00 de la mañana con el objetivo de votar el mismo punto. Si ambas corporaciones dan luz verde, el Congreso podrá sesionar en el Cauca para la toma de juramento del nuevo mandatario, una posibilidad que, según ha explicado en varias ocasiones el secretario general del Senado, Diego González, está contemplada en la ley.

Gobernadora del Valle ofrece Cali como lugar de posesión del presidente De La Espriella.

Con el aspecto jurídico prácticamente resuelto, el debate se concentra ahora en el escenario específico donde se realizaría la ceremonia.

El presidente electo ha insistido en que la posesión se lleve a cabo en una guarnición militar, propuesta que encuentra resistencia entre distintos sectores políticos. Algunos congresistas mantienen la línea del presidente Gustavo Petro de no respaldar una posesión en una sede castrense, mientras que otros, aunque críticos del actual del gobierno saliente, consideran que esa propuesta no debe prosperar debido a sus diferencias con De La Espriella.



La seguridad

Más allá de la discusión política, la seguridad se ha convertido en el principal factor de análisis. La presencia y capacidad violenta de los grupos terroristas que delinquen en el Cauca ha generado preocupación sobre las garantías para proteger al presidente electo, las delegaciones internacionales, los congresistas y los ciudadanos que asistirían al evento.

Ante ese panorama, el secretario general del Senado, Diego González, envió comunicaciones a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para que informen al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, si existen las condiciones necesarias para garantizar plenamente la seguridad de los asistentes en caso de que la posesión se realice en el Cauca.

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“Popayán tiene la capacidad”

En medio del debate, el exgobernador del Cauca y exrepresentante a la Cámara, Óscar Campo, en conversación con Blu Radio defendió la capacidad de Popayán para albergar un evento de esa magnitud. Afirmó que, al igual que ocurre en otras ciudades del país durante actos oficiales, es posible implementar un dispositivo de seguridad que garantice el desarrollo de la ceremonia.

Campo también hizo un llamado al presidente electo para que mantenga su intención de iniciar su mandato desde un territorio históricamente afectado por la violencia y los problemas de seguridad, al considerar que sería un mensaje de compromiso con las regiones.

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El exgobernador rechazó los argumentos según los cuales Popayán no cuenta con la infraestructura necesaria y destacó que la ciudad dispone de más de 120 hoteles, un aeropuerto con capacidad para recibir aeronaves Airbus A320 y la cercanía con el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado a unas dos horas y media por vía terrestre y a 15 minutos en helicóptero.

Deja claro que es posible porque las medidas de seguridad deben ser las mismas que se adoptarían para una posesión presidencial en cualquier otra ciudad del país.

Mientras todo eso pasa los violentos también hacen ruido. Entre la noche del sábado 25 de julio y la madrugada del domingo, un explosivo fue lanzado contra una sede de la empresa Postobón en Popayán. En el lugar fueron hallados panfletos del ELN, grupo terrorista que ya ha manifestado su oposición al gobierno entrante.

La invitación de Dilian

Mientras persiste la incertidumbre sobre la sede de la ceremonia, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, invitó al presidente Abelardo De La Espriella a considerar la posibilidad de posesionarse en Cali. La mandataria también expresó su respaldo al nuevo gobierno para trabajar en la recuperación de la seguridad en el suroccidente del país.