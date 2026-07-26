Medellín suma más de 60 cabecillas capturados en 2026 y espera el Escudo de las Américas

En Medellín crece la expectativa de lo que significará en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico ser la sede del Escudo de Américas, anuncio que hizo el presidente electo Abelardo De La Espriella recientemente en el quinto empalme regional.

De momento, las autoridades locales dan un balance positivo de la ofensiva hasta la fecha. Según el secretario de Seguridad, Manuel Villa, en lo corrido del año han sido capturados más de 62 cabecillas de primera y segunda línea. Entre los casos recientes mencionó la captura de alias El Menor y de alias El Mono, este último requerido con fines de extradición por las autoridades de Estados Unidos y señalado de tener vínculos con redes del narcotráfico.

Villa afirmó que las investigaciones también están dirigidas contra antiguos integrantes de organizaciones criminales que, según dijo, buscan pasar desapercibidos como empresarios o inversionistas. En ese contexto, señaló que alias Alex Mentiras es el primero de varios cabecillas que podrían enfrentar solicitudes de extradición y anticipó que vendrán nuevas decisiones de este tipo.

"Pueden posar de narcos invisibles, pueden creer que porque fueron históricos y dicen ya no tener nada en el asunto criminal, pero nosotros 1 a 1 los estamos investigando, les estamos jalando la pita, estamos haciendo que respondan ante la justicia. Y ojo, no solamente ante la justicia local colombiana, sino también ante la justicia norteamericana", señaló el secretario.



Y es que, además, en cooperación internacional también se han logrado 29 capturas desde 2024, tras un trabajo entre la Policía, la Fiscalía, Interpol y agencias internacionales como el FBI y la DEA, para identificar a criminales transnacionales que llegan a la ciudad a refugiarse.

"Capturados, no solamente integrantes de las estructuras criminales locales, sino también de estructuras del crimen organizado transnacional, que vienen aquí a esconderse, creyendo que van a pasar desapercibidos a hacer de las suyas o a hacer negocios criminales. Aquí está Interpol, aquí está el Gaula Elite, aquí hay comisiones del FBI, de la DEA, HSI", agregó.

Villa indicó que la estrategia también incluye acciones contra las finanzas de estas organizaciones, mediante procesos de extinción de dominio e investigaciones por lavado de activos, con el objetivo de afectar las rentas ilegales que sostienen las estructuras delincuenciales.

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Finalmente, reiteró que la administración mantendrá la ofensiva contra estas organizaciones y aseguró que quienes hagan parte de ellas deberán responder ante la justicia colombiana o, si corresponde, enfrentar procesos de extradición.