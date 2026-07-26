Ataque sicarial dejó un muerto y cuatro heridos en noroccidente de Medellín: sería ajuste de cuentas

Un ataque con arma de fuego registrado en el barrio Belalcázar, en el noroccidente de Medellín, dejó un hombre muerto y cuatro personas más heridas.

Los hechos ocurrieron en la calle 103EE con carrera 63D, donde, según el reporte preliminar de las autoridades, una llamada a la línea de emergencia 123 alertó sobre una persona lesionada por disparos. Al llegar al lugar, uniformados de la Policía encontraron el cuerpo sin vida de Santiago Monroy Pizarro, de 30 años, quien quedó tendido sobre la vía pública.

De acuerdo con la información suministrada por la comunidad, durante el ataque también resultaron heridas cuatro personas: una mujer y tres hombres. Todos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. El reporte oficial indica que los lesionados presentan heridas en las extremidades inferiores y que su estado de salud no reviste gravedad.

Las primeras indagaciones de las autoridades señalan que la víctima había recuperado su libertad recientemente, tras permanecer recluida en un centro penitenciario. En ese contexto, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas vinculado a la estructura delincuencial conocida como Toscana, aunque esa versión continúa siendo verificada.



Al lugar acudió personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que realizó la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se han reportado capturas por este homicidio y las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles e identificar a los responsables.

De acuerdo con el reporte diario de homicidios de la Secretaría de Seguridad de Medellín, con este caso la ciudad completa 151 homicidios en lo corrido de 2026, una reducción de 42 casos frente al mismo periodo del año anterior.

Además, este sábado también fue asesinado Jeison Alonso Vargas, de 37 años, en el barrio La Cruz, de la comuna Manrique. Su cuerpo, con heridas ocasionadas por arma de fuego, fue hallado en la vía pública hacia las 9:31 de la noche. La inspección técnica fue realizada por una unidad investigativa del CTI en coordinación con el fiscal del caso. Para este caso, indica el SISC, las circunstancias y la identidad de los responsables también son materia de investigación.