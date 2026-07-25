Presunto feminicidio en Medellín: un pensionado del Ejército fue capturado tras crimen de mujer

Las autoridades investigan como un presunto feminicidio la muerte de María Fernanda López Castellanos, de 21 años, ocurrida en la noche del viernes en el barrio Limonar, en el sur de Medellín. Por el caso fue capturado un hombre de 41 años, pensionado del Ejército Nacional, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte judicial, el hecho ocurrió hacia las 11:14 de la noche en un apartamento ubicado en la calle 58A Sur con carrera 51, hasta donde llegaron unidades de la SIJÍN para realizar la inspección técnica al cadáver de la joven, quien presentaba una herida por arma de fuego en el rostro.

Durante el procedimiento, uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturaron al presunto responsable y le incautaron una pistola, además de munición que será sometida a estudios balísticos como parte de la investigación.

Según la información preliminar recopilada por los policías, algunos testigos manifestaron que la mujer habría intentado agredir al hombre con un cuchillo, momento en el que este desenfundó el arma de fuego y le disparó. No obstante, esa versión hace parte del proceso investigativo y deberá ser verificada por la Fiscalía, que busca establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.



De momento las autoridades también confirmaron que existían antecedentes de atención institucional relacionados con esta pareja. En una oportunidad anterior, el hoy capturado había solicitado acompañamiento de la Policía para retirar pertenencias del inmueble. Además, desde la Agencia Mujer se intentó contactar a la víctima para ofrecerle atención, aunque ese proceso no logró concretarse.

Tras el crimen, la Secretaría de las Mujeres de Medellín activó la ruta institucional de atención, realizó verificaciones con la Policía y la Unidad de Reacción Inmediata (URI) e inició la búsqueda de familiares o redes de apoyo de María Fernanda López Castellanos para brindarles acompañamiento psicosocial y jurídico, mientras avanza la investigación del caso.