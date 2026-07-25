Alerta por menos lluvias y más incendios forestales: ya van 97 conflagraciones en Medellín

Diversas dependencias de la Alcaldía de Medellín reforzaron el plan de contingencia para la temporada de menos lluvias en la ciudad, pues podrían aumentar las emergencias ante las altas temperaturas.

Esta época puede presentar un aumento de incendios forestales en zonas boscosas, lo que podrá extenderse hasta el primer trimestre de 2027, y está caracterizada por la disminución gradual de las precipitaciones, con reducciones estimadas entre el 35 % y el 50 % frente a los registros típicos, y un incremento en la temperatura entre 1 °C y 2 °C.

Según informaron las autoridades, las nueve estaciones de bomberos, guardabosques y personal especializado en incendios forestales, trabajan para proteger las zonas con mayor afectación, los siete cerros tutelares, 17 reservas naturales, 101 corredores ecológicos, más de 650.000 árboles, 4.300 hectáreas de bosque y 735 especies de fauna.

Las temperaturas en la región se han mantenido cercanas o ligeramente por encima de los valores históricos esperados, especialmente durante las noches y madrugadas. El director del DAGRD, Carlos Quintero, manifestó que la petición a la ciudadanía es que haya autocuidado.



"En esta temporada de menos lluvias. Ya llevamos 97 incendios forestales. La comuna, el corregimiento más afectado es el corregimiento de San Cristóbal. De ahí sigue la comuna 7 Robledo, en lo que corresponde a los cerros tutelares. Hemos atendido 12 incendios forestales. Hay que hacer un llamado a la ciudadanía a ser corresponsables con el riesgo", indicó.

En Medellín, ya se han atendido más de 4.000 emergencias, de las cuales 90 han sido deslizamientos, 623 casos relacionados con árboles, 82 inundaciones y 97 incendios forestales.

Además, en esta temporada se podría generar la reducción de los caudales y afectar, principalmente, a las comunidades que se abastecen de acueductos veredales, mientras que una inadecuada disposición de residuos puede afectar las quebradas.

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Finalmente, en cuanto al bienestar animal, se recomienda evitar paseos en horarios con temperatura muy alta y garantizar siempre acceso a agua fresca, sombra y espacios ventilados. Además, durante actividades al aire libre, es importante respetar la fauna silvestre, mantener una distancia prudente con los animales y no alimentarlos.

