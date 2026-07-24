Necropsia confirma trauma craneoencefálico y múltiples golpes en feminicidio de Natalia Villalba

El informe de necropsia practicado al cuerpo de la modelo y diseñadora Natalia Villalba, de 36 años, confirmó que la víctima murió como consecuencia de un trauma craneoencefálico ocasionado por múltiples lesiones contundentes.

El caso corresponde al feminicidio ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, por el cual la Fiscalía señaló como presunto responsable al ciudadano británico Foster Martinson, quien permanece privado de la libertad.

De acuerdo con el dictamen forense conocido dentro de la investigación, la causa de muerte fue un “politraumatismo contundente craneoencefálico”, que incluyó dos fracturas craneales, una fractura de mandíbula que divide el hueso en dos segmentos, dos heridas contundentes paralelas en la región frontal izquierda, heridas contundentes en la región supraauricular y una fractura de tórax, además de múltiples hematomas y otras lesiones ocasionadas con un objeto contundente.

Crimen Natalia Villalba. Foto: Redes sociales

El informe también descartó que el cuerpo hubiera sido desmembrado, como se especuló inicialmente. En cambio, estableció la existencia de numerosas heridas y golpes que, según la investigación, habrían sido ocasionados por Foster Martinson con un objeto de características similares a un utensilio de cocina.



La Fiscalía sostiene que una presunta obsesión y los celos habrían sido el móvil del crimen. Las labores investigativas permitieron establecer que el ciudadano británico ingresó al apartamento con autorización de la víctima, aunque quedó registrado en el libro de visitantes utilizando un nombre diferente al suyo.

Según la reconstrucción realizada por el ente acusador, Foster Martinson permaneció aproximadamente tres horas dentro del inmueble. Antes de salir del edificio, presuntamente cambió la ropa que llevaba puesta, arrojó esas prendas al ducto de basuras y se llevó el teléfono celular de Natalia Villalba con el propósito de impedir que las autoridades pudieran establecer el vínculo entre ambos y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Con base en los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, la Fiscalía imputó al ciudadano británico los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

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Actualmente, Foster Martinson permanece recluido en uno de los pabellones de la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de que un juez de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso penal por el feminicidio de Natalia Villalba.