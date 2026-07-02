A la cárcel Foster Martinson, ciudadano británico señalado del feminicidio de Natalia Villalba

Una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el ciudadano británico Foster Martinson, señalado de causar la muerte de una mujer de 36 años y ocultar su cuerpo en una maleta, en hechos ocurridos el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, las labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que la víctima autorizó previamente el ingreso del extranjero al inmueble donde permanecía alojada de manera temporal. Sin embargo, al ingresar al edificio, Foster Martinson presuntamente se registró en el libro de visitantes con un nombre diferente, con el fin de dificultar su posterior identificación.

Según el ente acusador, una vez verificó que la mujer se encontraba sola en el apartamento, el ciudadano británico presuntamente la atacó con múltiples golpes propinados con un objeto contundente hasta ocasionarle la muerte.

La Fiscalía sostuvo que, posteriormente, el procesado habría introducido el cuerpo en una maleta, la trasladó hasta la ducha del baño y dejó abierta la llave del agua caliente. Además, presuntamente realizó varias maniobras para eliminar rastros de sangre, cambió la ropa con la que ingresó al inmueble y ocultó esas prendas en una bolsa que lanzó al ducto de basuras antes de abandonar el edificio.



Las evidencias recopiladas indican que Foster Martinson permaneció cerca de tres horas dentro del apartamento y que, al salir, se habría llevado el teléfono celular de la víctima con el propósito de evitar que las autoridades establecieran un vínculo entre ambos. El cuerpo fue encontrado cinco días después por la persona encargada del aseo del inmueble, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Durante las audiencias preliminares, el ciudadano británico no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Foster Martinson fue capturado el pasado 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito , Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Un día después fue expulsado de territorio ecuatoriano y trasladado al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, donde funcionarios del CTI hicieron efectiva la orden de captura emitida por la justicia colombiana.