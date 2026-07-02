Revelan cómo fueron los últimos minutos de Natalia Villalba antes de ser hallada en una maleta

Nuevos detalles revelados por la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal permitieron reconstruir cómo habrían transcurrido los últimos minutos de vida de Natalia Villalba Angarita, la modelo y diseñadora gráfica de 36 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

La investigación, que avanza bajo reserva, señala como presunto responsable al ciudadano británico Matthew Foster Martinson, quien ya fue imputado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante las audiencias concentradas, el extranjero no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, mientras el ente acusador solicitó que permanezca privado de la libertad en un establecimiento carcelario.

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio. Según la investigación, Foster Martinson ingresó al apartamento donde Natalia Villalba se hospedaba temporalmente y desde donde desarrollaba su actividad económica.

Las autoridades sostienen que el procesado habría aprovechado que la mujer se encontraba sola para atacarla con un objeto contundente en la cabeza.



Crimen Natalia Villalba. Foto: Redes sociales

Ese golpe, precisamente, habría sido la causa de la muerte. Así lo confirmó el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Cortés, quien informó que el dictamen forense ya fue entregado a la Fiscalía como parte del material probatorio que sustenta el proceso judicial.

El funcionario explicó que la necropsia permitió establecer que Natalia Villalba falleció como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. Posteriormente, según los hallazgos forenses, su cuerpo fue desmembrado con el propósito de ocultarlo dentro de una maleta, en la que finalmente fue encontrado días después.

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Cortés explicó que este tipo de procedimientos responden a la necesidad de reducir el tamaño del cuerpo para introducirlo en un equipaje. "El cuerpo, cuando una persona llega en una maleta, es porque, generalmente, la persona es descuartizada o por partes es incorporada a la maleta, y eso fue lo que sucedió con ella. Todo cuerpo que generalmente viene en una maleta viene al menudeo", indicó el director de Medicina Legal durante una rendición de cuentas de la entidad.

Las autoridades también entregaron detalles sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de la víctima. De acuerdo con Medicina Legal, la maleta permanecía bajo una ducha abierta dentro del apartamento, un elemento que también hace parte del análisis pericial.

Según explicó Cortés, las condiciones ambientales pueden modificar el proceso de descomposición de un cadáver. Mientras un cuerpo ubicado en un lugar seco tarda más tiempo en descomponerse, la presencia constante de agua acelera ese proceso, razón por la cual ese aspecto también fue documentado por los expertos forenses durante la inspección judicial.

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En paralelo al análisis científico, la Fiscalía continúa recopilando elementos de prueba para fortalecer el proceso penal. Entre las diligencias que adelantan los investigadores también figura la verificación de las relaciones sentimentales previas de Foster Martinson, incluidas presuntas parejas del mismo sexo, con el objetivo de establecer si existen antecedentes o patrones de comportamiento que puedan tener relevancia dentro del caso.

Por ahora, la principal línea investigativa mantiene la hipótesis de que Natalia Villalba fue atacada dentro del apartamento donde se encontraba hospedada y que, después de su muerte, el presunto agresor habría intentado ocultar el crimen desmembrando el cuerpo y guardándolo dentro de una maleta.

Mientras avanzan las audiencias reservadas y la recolección de nuevas pruebas, el caso continúa generando conmoción por la violencia con la que fue asesinada la mujer de 36 años y por los detalles que, poco a poco, han sido revelados por las autoridades judiciales y forenses. La decisión sobre la situación jurídica del ciudadano británico seguirá su curso dentro del proceso, mientras la Fiscalía busca demostrar su presunta responsabilidad en uno de los feminicidios que más impacto ha causado recientemente en Bogotá.