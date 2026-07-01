Fiscalía pide cárcel contra Foster Martinson por feminicidio de Natalia Villalba

Un presunto vínculo sentimental sería una de las principales hipótesis que investiga la Fiscalía para establecer el móvil del feminicidio de Natalia Villalba, la modelo y diseñadora gráfica de 36 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá.

Dentro de la investigación también se analizan las relaciones sentimentales previas de Foster Martinson, incluidas presuntas parejas del mismo sexo, con el propósito de establecer posibles antecedentes o patrones de comportamiento que resulten relevantes para el proceso penal.

Crimen Natalia Villalba. Foto: Redes sociales

Estos detalles se conocieron durante las audiencias concentradas, en las que la Fiscalía imputó al ciudadano extranjero los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, además de solicitar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Según el ente acusador, el procesado sería responsable del crimen ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, Foster Martinson habría ingresado al inmueble donde Natalia Villalba se hospedaba temporalmente y desarrollaba su actividad económica y, aprovechando que se encontraba sola, presuntamente la atacó con un objeto contundente en la cabeza ocasionándole a muerte. Durante las audiencias, que se desarrollan bajo reserva, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.



En paralelo, durante la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el director de la entidad, Ariel Cortés, confirmó que el dictamen forense ya fue entregado a la Fiscalía y reveló detalles de la necropsia.

Asimismo, indicó que, según los hallazgos forenses, el cuerpo fue desmembrado para ser introducido en la maleta donde posteriormente fue encontrado.