Capturaron a presunto fletero en Medellín: había robado más de 120 millones

Cayó en Medellín un presunto fletero señalado por la autoridades de amasar una fortuna ilícita de 126 millones de pesos a punta de robos en sectores estratégicos. El delincuente intimidaba a sus víctimas con arma de fuego

Tras meses de investigación las autoridades en Medellín confirmaron que el detenido sería el responsable de marcar y perseguir a víctimas tras realizar retiros bancarios en Laureles, Belén y el municipio de Envigado, entre agosto de 2024 y enero de 2025.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por medio de su cuenta de X, señaló que “gracias al trabajo conjunto de nuestra Policía y la Fiscalía seguimos desmantelando estas bandas. En Medellín vamos por cada delincuente. El que la hace, la paga”.

Además el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó el procedimiento adelantado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: "Según las investigaciones, en este caso, el capturado marcaba a sus víctimas en sus motos, y luego, junto con otros delincuentes que también ya fueron judicializados, los perseguía y las interceptaba más adelante con armas de fuego para quitarles el dinero que habían retirado. Las investigaciones avanzan y los resultados siguen llegando, para que, uno a uno, quienes cometen delitos tengan que pagar ante la justicia y no queden en la impunidad", indicó.



Hay que destacar que el hombre, capturado por orden judicial en una operación conjunta entre la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía y la Fiscalía, enfrentará ahora cargos por concierto para delinquir, además de hurto calificado y agravado.

Mientras las autoridades siguen tras la pista del resto de la estructura criminal, el capturado quedó a disposición de la justicia, que será la que defina su situación en las próximas etapas del proceso.