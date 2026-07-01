Capturan a hombre en Medellín que habría asesinado a su papá con un arma blanca

¡Aberrante! En Medellín fue capturado el presunto responsable de asesinar a su papá con un arma cortopunzante. Autoridades investigan las razones del agresor para herir de muerte a su progenitor.

La rápida reacción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió la captura en flagrancia del presunto responsable del homicidio de un hombre de 66 años, ocurrido en el barrio El Salado. De acuerdo con las primeras indagaciones, el detenido sería hijo de la víctima.

Hay que mencionar que el caso fue atendido luego de que las autoridades recibieron una llamada a la línea de emergencias alertando sobre una persona lesionada en ese sector.

De inmediato, patrullas se desplazaron al lugar y encontraron al adulto mayor sin signos vitales, con heridas que, al parecer, fueron ocasionadas con un arma cortopunzante.



El brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, entregó más información sobre este caso que es materia de investigación y que ha generado consternación en la capital de Antioquia.

“Se suscitaron por diferencias con su papá relacionadas con el trabajo a la 1:20 de la madrugada, un cruce de palabras, después se genera la riña y posteriormente la víctima sufre una herida con arma cortopunzante que le costó la vida”, afirmó.

Tras confirmar el fallecimiento, los uniformados activaron los protocolos para preservar la escena del crimen, proteger los elementos materiales probatorios y facilitar las labores de inspección judicial y recolección de evidencias por parte de las autoridades competentes.

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De manera paralela, las autoridades desplegaron un operativo que permitió ubicar y capturar en flagrancia, en menos de una hora, a un hombre de 38 años, quien, según las investigaciones preliminares, sería hijo de la víctima y que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

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