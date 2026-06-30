Incrementa número de turistas extranjeros en Medellín: visitantes crecieron más del 27 %

Sigue en aumento el número de turistas extranjeros que llegan a Medellín, incluso por encima de ciudades como Cartagena El incremento de visitantes internacionales al Valle de Aburrá fue del 27,6%, además los hurtos a ciudadanos cayeron en un 55,8%.

De acuerdo con el más reciente informe del Sistema de Inteligencia Turística (SITE), entre enero y abril del presente año, el Aeropuerto Internacional José María Córdova registró la llegada de 672.746 pasajeros, que representa un crecimiento del 27,6% y convierte a la capital de Antioquia como un destino atractivo para los viajeros no residentes.

Del total de visitantes internacionales que arribaron a Medellín por este terminal aéreo, el 56% correspondió a visitantes no residentes, es decir, alrededor de 376.737 ciudadanos extranjeros.

Para Ana María López, secretaria de Turismo de Medellín, los datos confirman que la ciudad avanza en su propósito de ser un destino seguro.



“A través de nuestra estrategia de promoción hemos llevado el nombre de Medellín a escenarios claves del turismo y la industria de reuniones, fortaleciendo relaciones, generando oportunidades y mostrando todo lo que nos hace únicos como destino. Nuestro compromiso es seguir abriendo puertas para la ciudad”, señaló la funcionaria.

El aumento confirma que la curva de esos visitantes no solo se mantiene, sino que se acelera año tras año.

Ciudadanos extranjeros que más visitan Medellín

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, cinco países concentran más del 70% de los visitantes internacionales que llegan a la ciudad. El 38,7 % son ciudadanos de los Estados Unidos; seguido por Panamá, con el 11,9 %; México, con el 8,2 %; Costa Rica, con el 7,4 %, y República Dominicana, con el 6,3 %.