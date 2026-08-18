En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Autopista Norte en Bogotá
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Un presunto feminicidio se presentó en La Ceja, Antioquia: la víctima una mujer de 70 años

Un presunto feminicidio se presentó en La Ceja, Antioquia: la víctima una mujer de 70 años

El agresor, de 78 años, era la pareja sentimental de la víctima, quien, al verse rodeado por la Policía se lanzó desde un tercer piso y falleció posteriormente en un centro médico.

feminicidio.png
Ilustración/ Violencia contra la mujer.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

En un hecho de intolerancia y violencia intrafamiliar, dos adultos mayores fallecieron en el municipio de La Ceja, oriente antioqueño. Los hechos ocurrieron en un apartamento en el centro del casco urbano de la cabecera municipal.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo la versión de las autoridades, el presunto agresor, identificado como José Albeiro Toro Zapata de 78 años, agrediría con un martillo en la cabeza a su pareja, María Eugenia Cardona, quien fue trasladada herida hasta el hospital del municipio en donde falleció horas después por la gravedad de las lesiones.

Últimas noticias

Primera dama buen comienzo.jpg
Antioquia

Festival Buen Comienzo en Medellín reunió 40 toneladas de ayuda para damnificados del sismo

Edificaciones destruidas en Pereira por el terremoto.
Antioquia

Proantioquia propone al Gobierno crear mecanismo de Reconstrucción por Impuestos tras terremoto

“La rápida reacción de nuestra Policía Nacional atendió el lamentable suceso y actualmente nos encontramos como administración municipal brindando apoyo psicosocial a la familia de las personas fallecidas”, explicó Alejandro Agudelo, subsecretario de Familia y Entornos Protectores del municipio de La Ceja.

Las autoridades también revelaron que el señor José Albeiro Toro, pareja sentimental de la mujer, al percatarse de la presencia de los agentes de la Policía Nacional y del personal de la administración del edificio, se lanzó por la ventana del apartamento, desde un tercer piso.

Sin embargo, fallece horas después como consecuencia de los traumas y fracturas causados en por la caída.

Relacionados

Policía Nacional

Feminicidio

Homicidios

Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad