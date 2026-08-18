Un presunto feminicidio se presentó en La Ceja, Antioquia: la víctima una mujer de 70 años

En un hecho de intolerancia y violencia intrafamiliar, dos adultos mayores fallecieron en el municipio de La Ceja, oriente antioqueño. Los hechos ocurrieron en un apartamento en el centro del casco urbano de la cabecera municipal.

De acuerdo la versión de las autoridades, el presunto agresor, identificado como José Albeiro Toro Zapata de 78 años, agrediría con un martillo en la cabeza a su pareja, María Eugenia Cardona, quien fue trasladada herida hasta el hospital del municipio en donde falleció horas después por la gravedad de las lesiones.

“La rápida reacción de nuestra Policía Nacional atendió el lamentable suceso y actualmente nos encontramos como administración municipal brindando apoyo psicosocial a la familia de las personas fallecidas”, explicó Alejandro Agudelo, subsecretario de Familia y Entornos Protectores del municipio de La Ceja.

Las autoridades también revelaron que el señor José Albeiro Toro, pareja sentimental de la mujer, al percatarse de la presencia de los agentes de la Policía Nacional y del personal de la administración del edificio, se lanzó por la ventana del apartamento, desde un tercer piso.



Sin embargo, fallece horas después como consecuencia de los traumas y fracturas causados en por la caída.