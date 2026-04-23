Denuncian amenazas a concejal y lideresa ambiental de La Ceja, Antioquia, tras veeduría a humedal

Días después de que el concejal Kevin Jiménez se declarara en oposición a la alcaldesa de La Ceja María Ilbed Santa, de acuerdo con su denuncia, fue blanco de intimidaciones que vinieron acompañadas de amenazas de muerte contra su compañera, la lideresa ambiental María Isabel Mejía Gutiérrez, con quien ha venido haciendo veeduría a algunas situaciones.

Según narró el concejal una persona lo alertó del plan que habría contra su integridad y presuntamente, para hacerle "un montaje judicial", lo que este relaciona directamente con las denuncias adelantadas respecto a la construcción del hospital de segundo nivel sobre el terreno del humedal Bernardo Uribe Londoño, donde también hay un colegio, motivo por el que ya hay denuncias en Fiscalía.

"En este espacio, que igual es materia de investigación, me dijeron unos nombres puntuales de algunos dirigentes de aquí del municipio de La Ceja, que están presuntamente vinculados. Eso se ha ido digamos concatenando, porque incluso el mismo rector de la institución educativa ha recibido llamadas intimidatorias, tanto al punto que le dicen que si se quiere ir del colegio con una pijama de madera, entonces, también en un lapso de temporalidad muy similar han venido ocurriendo estas cosas, como esta acción de hostigamiento hacia nosotros", detalló en diálogo con Blu Radio.

Por su parte, el caso de su colega María Isabel se trataría de dos amenazas directas en su vivienda, donde le fue dejada una carta intimidatoria tras golpear fuertemente su puerta. En la misiva, según reveló, le advierten que "guarde silencio, se vaya del municipio y que se abstenga de acudir a la Policía".



"Un panfleto, en donde claramente le hacen algunas advertencias, le dicen guerrillera, le dicen que deje de estar insultando a la alcaldesa o que la deje quieta, que cuidadito con hablar con la policía porque ella está advertida. El día domingo, también en la madrugada, pasa exactamente lo mismo, pero esta vez dejan el panfleto y le dicen, sapa hijueputa", expuso.

Frente a las denuncias, Blu Radio se comunicó con la Alcaldía de La Ceja, pero hasta ahora no hay un pronunciamiento al respecto.

Otros actores políticos también han mostrado preocupación por estas amenazas. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza calificó como muy grave lo sucedido, indicando que estos dos líderes sociales vienen haciendo control político hace años. “Les dicen que se callen o se vayan. Que “hay gente interesada en hacer algo en su contra”. Esto es intimidación para silenciar nuestras denuncias”, dijo en su cuenta de X.

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El partido Dignidad y Compromiso, al cual pertenece Jiménez, instó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, a velar por las condiciones que permitan el ejercicio del control político en el municipio. “El partido mantendrá un seguimiento activo al cumplimiento de las medidas de protección solicitadas y a las acciones que adelanten las autoridades para esclarecer los hechos denunciados”, indicó en un comunicado.

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Vale la pena recordar que este mismo plantel educativo fue donde recientemente los estudiantes protestaron por el humedal, lo que incluso desató que en el recinto del Concejo se les comparara con “la primera línea de Petro”. En su momento estos exigían un muro que los separe de la construcción del mencionado hospital.

