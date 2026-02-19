Colegios de La Ceja, Antioquia, restringen el uso de celulares en sus aulas

En el municipio de La Ceja, en el Oriente de Antioquia, inició la implementación del decreto que regula el uso de dispositivos móviles en colegios públicos y privados. La medida fue ampliamente respaldada por los padres de familia.

La decisión se tomó luego de una encuesta de la que participaron más de 4.200 padres de familia de las seis instituciones educativas oficial y centros educativos rurales del municipio en la que respondieron al uso del celular y otros dispositivos móviles por parte de los estudiantes dentro del aula.

Los resultados de esta encuesta arrojaron que el 55.9 % de padres considera el celular como un factor de distracción y el 26.3 % de ellos consideró que los mismos no aportan al proceso de aprendizaje.

Además de las cifras, el secretario de educación del municipio, Mario Velásquez, detalló algunos de los motivos que llevaron al municipio a la implementación del decreto.



"Nosotros queremos que los estudiantes estén más conectados a la realidad y menos a la virtualidad porque hemos perdido la cercanía, hemos perdido también la concentración. Estudios nos han mostrado que cuando un niño coge el celular se demora cerca de minuto y medio para volver a concentrarse en lo que está haciendo", señaló Velásquez.

El decreto, cabe recordar, establece una restricción total del uso de dispositivos electrónicos personales desde el grado preescolar hasta octavo durante toda la jornada escolar, además del uso regulado para los grados noveno, décimo y once, a los cuales se les permitirá el uso únicamente con autorización expresa del docente, fines pedagógicos y supervisión directa.