Colegios ponen en candado los celulares durante la jornada académica

Cada vez más escuelas en Estados Unidos están implementando restricciones al uso de teléfonos celulares en medio de preocupaciones crecientes sobre el comportamiento estudiantil, la salud mental y el rendimiento académico. El diario CBS News, publicó un informe

Esta política tuvo lugar en la escuela de Ewing Marion Kauffman de la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, y su principal énfasis es mitigar las distracciones de los estudiantes en sus jornadas académicas.

En esta escuela, los estudiantes de preparatoria deben guardar sus teléfonos en cajas de seguridad durante toda la jornada, esto para evitar los distractores durante las clases y mitigar el bajo rendimiento académico. La medida se adoptó tras un programa piloto que mostró mejoras significativas en el promedio académico de los alumnos sin acceso a celulares.

“Ahora pueden ir a la escuela y simplemente ser estudiantes. No tienen de qué preocuparse”, señaló Deon Whitten, decano de estudiantes de la institución.

🇺🇸 | Escuelas en todo EE.UU. obligan a los alumnos a guardar sus celulares en fundas bloqueadas durante toda la jornada, desbloqueándolas solo al final del día. Docentes dicen que los teléfonos se volvieron una distracción imparable en clase. pic.twitter.com/EXoVG7RLlK — UHN Plus (@UHN_Plus) August 19, 2025

El debate sobre los celulares en colegios se intensifica en EE. UU.

El diario CBS News informó que, según una encuesta del Pew Research Center de 2023, casi 3 de cada 4 maestros de secundaria en EE. UU. creen que los teléfonos celulares son una distracción importante en el aula. La cadena también recogió la advertencia del Dr. Vivek Murthy, Director General de Salud Pública de Estados Unidos, quien alertó sobre los riesgos de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes y el “estrés parental” que genera supervisar el uso del celular en casa.

Para algunos padres, las restricciones generan alivio. Kim Whitman, cofundadora de la iniciativa Phone Free, advirtió que los celulares no solo afectan el rendimiento académico, sino que también alimentan problemas de comportamiento y ansiedad entre los adolescentes.

Publicidad

“Si las escuelas permiten la presencia de teléfonos, es difícil que los estudiantes conecten y creen un sentido de pertenencia”, aseguró.

Los datos confirmaron la tendencia: alrededor del 76% de las escuelas públicas en EE. UU. ya prohíben el uso no académico de los celulares durante el horario escolar, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas. Estados como Florida, Indiana y Ohio aprobaron leyes estatales para limitar su uso, mientras que distritos grandes como Los Ángeles y Granite (Utah) han adoptado programas propios.

No obstante, persisten resistencias. Algunos padres argumentaron que los teléfonos son necesarios por razones de seguridad, en especial frente al temor de tiroteos masivos. Otros distritos, como el de Nueva York, han evitado imponer medidas estrictas para no convertir a los maestros en la llamada “policía del teléfono”.